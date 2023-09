Debido al movimiento de traslación hacia el oeste que ha mantenido en las pasadas horas, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) reajustó esta madrugada hacia el sur la trayectoria de la tormenta tropical Philippe, pronosticada para los próximos tres a cinco días, por lo que sugiere el paso más cercano o sobre Puerto Rico de los remanentes de la baja presión de este sistema.

El ciclón está débil y seguirá perdiendo intensidad debido a vientos cortantes que están afectando su estructura vertical (su centro de circulación no está protegido por una zona de convección profunda, que es donde se sitúan los aguaceros y tronadas más fuertes). Según el pronóstico oficial, Philippe perderá características de tormenta para el próximo viernes y pasaría a convertirse en los remanentes de una baja presión atmosférica.

Por lo tanto, aunque su baja presión alcanzaría a Puerto Rico para el fin de semana, no existe una vigilancia de tormenta tropical emitida para la isla. Además, el pronóstico se mantiene consistente en plantear el debilitamiento del fenómeno y no sugiere un fortalecimiento, por lo que no existe un riesgo de impacto directo de una tormenta para la isla, en relación con este sistema.

De acuerdo con el boletín de las 5:00 a.m., el centro de Philippe estaba en la latitud 17.6 grados Norte y longitud 52.7 grados Oeste, a unas 685 millas al este de las Islas de Sotavento del Norte. Según estas coordenadas, el centro de la tormenta está a poco más de 880 millas al este de San Juan.

[27 de sept | 5 AM AST] Tormenta Tropical #Philippe Advertencia 16: Se pronostica que Philippe se convierta en una baja presión remanente, incrementando la actividad de aguaceros y tronadas a través de las islas hacia el fin de semana y temprano la próxima semana. pic.twitter.com/v9tekqbaPw — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 27, 2023

“Philippe se está moviendo hacia el oeste a cerca de 12 millas por hora (mph), y se espera un movimiento hacia el oeste y oeste-noroeste durante los próximos días. Los vientos máximos sostenidos están a cerca de 45 mph con ráfagas más fuertes. Se espera un debilitamiento gradual durante los próximos días”, estipuló el NHC en su boletín.

La presión barométrica de la tormenta es de 1003 milibares (mb) y el campo de vientos con fuerza de tormenta se extiende a 205 millas desde el centro de circulación.

No hay vigilancia o avisos emitidos para ningún territorio por el paso de este sistema.

Imagen Sándwich (combinación entre imagen visible e infrarroja) del satélite GOES-East que muestra el área de nubosidad de la tormenta tropical Philippe en la mañana del 27 de septiembre de 2023. (NOAA)

¿Qué esperar de los remanentes de Philippe?

Una vez la tormenta se convierta en una baja presión sin características de ciclón, su trayectoria se volverá irrelevante en el proceso de tomar decisiones y planificar el fin de semana.

El fenómeno ya no tendría un centro de circulación definido para el fin de semana y, por lo tanto, no debe generar preocupación el hecho de por dónde pasaría la baja presión en correspondencia con Puerto Rico.

En concreto, el paso de los remanentes del disturbio al norte o sobre Puerto Rico implicaría un aumento progresivo en la frecuencia y volumen de lluvias desde el sábado y pudiera extenderse hasta el próximo lunes. Debido a la inestabilidad que acompañará a la baja presión, actividad de tronadas con tormentas eléctricas es posible a través de casi toda la isla, aunque la mitad norte debería recibir la mayor concentración.

De momento, es impreciso plantear estimados de lluvia que pudieran acumularse durante el fin de semana.

Además, es posible que vientos en ráfagas sobre las 35 mph puedan registrarse en múltiples sectores, incluyendo áreas costeras y pueblos en la montaña.

Otros potenciales impactos a registrarse pudieran ser inundaciones urbanas o repentinas, así como deslizamientos de tierra en terrenos empinados o en cuyos terrenos estén saturados por las lluvias de la pasada semana y las que se registrarán en las tardes de los próximos días.

Asimismo, oleaje picado a través de las aguas expuestas al océano Atlántico y un riesgo alto de corrientes marinas podrían experimentarse desde el próximo sábado. De hecho, el riesgo alto de corrientes está registrándose actualmente en la mayoría de las playas al norte de Puerto Rico.

