Bañistas deben tomar precaución ante corrientes marinas peligrosas en el norte y este

Las corrientes marinas peligrosas mantienen en alerta a las costas del norte y este del país, donde persiste un riesgo alto, pese a que se anticipa un patrón de tiempo mayormente estable durante gran parte de este jueves.

De acuerdo con la meteoróloga Mariangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), tanto los bañistas como los turistas deben estar atentos a las condiciones costeras deterioradas por la llegada de una marejada.

Señaló que en las playas del oeste existe un riesgo moderado de corrientes marinas, mientras que en el sur es bajo.

“Independientemente de si sea bajo o moderado, existe la posibilidad de alguna corriente que se pudiera formar específicamente en áreas cerca de los muelles o donde hay piedras”, advirtió.

En cuanto a las condiciones del tiempo, Marrero informó que está entrando un parche de aire seco a la región. No obstante, se esperan periodos de aguaceros pasajeros, que podrían ocurrir de forma esporádica.

Durante la mañana, prevalecerá un tiempo mayormente estable, con la posibilidad de uno que otro aguacero aislado. La actividad más fuerte se anticipa en horas de la tarde para el interior y suroeste de Puerto Rico.

Debido a que el cielo estará mayormente despejado, Marrero explicó que las temperaturas podrían estar ligeramente más cálidas, pero dentro de los parámetros normales de la temporada, sin alcanzar los 90 grados Fahrenheit.