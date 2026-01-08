Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bañistas deben tomar precaución ante corrientes marinas peligrosas en el norte y este

Conoce el pronóstico del tiempo para este jueves

8 de enero de 2026 - 8:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En las playas del oeste existe un riesgo moderado de corrientes marinas. (pablo.martinez@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las corrientes marinas peligrosas mantienen en alerta a las costas del norte y este del país, donde persiste un riesgo alto, pese a que se anticipa un patrón de tiempo mayormente estable durante gran parte de este jueves.

De acuerdo con la meteoróloga Mariangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), tanto los bañistas como los turistas deben estar atentos a las condiciones costeras deterioradas por la llegada de una marejada.

Señaló que en las playas del oeste existe un riesgo moderado de corrientes marinas, mientras que en el sur es bajo.

“Independientemente de si sea bajo o moderado, existe la posibilidad de alguna corriente que se pudiera formar específicamente en áreas cerca de los muelles o donde hay piedras”, advirtió.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

En cuanto a las condiciones del tiempo, Marrero informó que está entrando un parche de aire seco a la región. No obstante, se esperan periodos de aguaceros pasajeros, que podrían ocurrir de forma esporádica.

Durante la mañana, prevalecerá un tiempo mayormente estable, con la posibilidad de uno que otro aguacero aislado. La actividad más fuerte se anticipa en horas de la tarde para el interior y suroeste de Puerto Rico.

Debido a que el cielo estará mayormente despejado, Marrero explicó que las temperaturas podrían estar ligeramente más cálidas, pero dentro de los parámetros normales de la temporada, sin alcanzar los 90 grados Fahrenheit.

Durante la noche, el aire seco dominará la zona y el cielo despejado, en combinación con el viento, favorecerá temperaturas frescas, que podrían fluctuar entre los bajos y medios 60 grados, e incluso algunos sectores en los altos 50 grados.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: