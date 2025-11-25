Opinión
25 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Brisa fuerte y aguaceros pasajeros afectarán el suroeste de la isla

Durante la mañana, se anticipa un patrón con lloviznas en sectores del norte-central

25 de noviembre de 2025 - 8:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo que muestra palmas moviéndose por el viento en el Viejo San Juan.
A medida que avance la tarde, se espera una disminución de nubosidad y una mejoría gradual, aunque las condiciones ventosas continuarán. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una masa de aire más fresca provocará este martes condiciones ventosas y aguaceros pasajeros de rápido movimiento sobre el suroeste del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

De acuerdo con la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del SNM, durante la mañana, se anticipa un patrón mayormente estable, con lloviznas y aguaceros aislados en sectores del norte-central.

A medida que avance la tarde, se espera una disminución de nubosidad y una mejoría gradual, aunque las condiciones ventosas continuarán.

Inglés Serrano agregó que en horas de la tarde podría registrarse alguna actividad de lluvia en el sur-suroeste.

Explicó que los vientos soplarán entre 10 y 15 millas por hora (mph), pero en sectores costeros podrían alcanzar 15 a 20 mph, con ráfagas más fuertes en áreas costeras y montañosas.

En tanto, la científica indicó que las temperaturas estarán en los medios 80 grados Fahrenheit en zonas costeras, mientras que en áreas montañosas se mantendrán entre los altos 70 y bajos 80 grados, promoviendo un día relativamente fresco.

En el mar, las condiciones se mantendrán algo picadas en las costas del norte debido a los vientos.

Inglés Serrano señaló que el riesgo de corrientes marinas será bajo hoy en el norte y este, aunque aumentará a moderado desde esta noche hacia mañana.

De cara al Día de Acción de Gracias, anticipó se espera un patrón bastante estable, aunque con un ligero aumento en humedad, lo que podría incrementar la frecuencia de aguaceros pasajeros.

“Sepan además que, si van a disfrutar de la playa este fin de semana, deben verificar ese pronóstico para ver cómo está ese riesgo de corrientes marinas”, advirtió.

