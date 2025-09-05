Cancelan advertencia de inundaciones para varios pueblos por aguaceros asociados a onda tropical
La actividad de lluvia y tronadas se concentró en su mayoría en el oeste y noroeste
5 de septiembre de 2025 - 3:20 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) había emitido, a eso del mediodía de este viernes, una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentaron fuertes lluvias y tronadas.
Los municipios que estuvieron bajo la advertencia fueron:
A las 3:32 p.m. del viernes, el SNM emitió un comunicado especial del tiempo para los municipios de Utuado, Villalba y Jayuya y zonas cercanas.
“Fuertes tormentas impactarán el centro oriente de Lares, el noroeste de Coamo, el norte de Ponce, el sur de Arecibo, el suroeste de Orocovis, el noreste de Adjuntas y Villalba; el extremo oriente de Camuy y Jayuya, el suroeste de Ciales, el sur de Hatillo, Utuado y noroeste de Juana Díaz hasta las 4:30 p.m.”, indica el boletín.
De acuerdo con los estimados del radar Doppler del SNM, en los sectores donde se encuentra vigente la advertencia han caído entre una a dos pulgadas de lluvia. No se descarta que esas regiones reciban entre una a tres pulgadas de agua adicionales.
☀️⛈️Highlight for this weekend.— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 5, 2025
☀️⛈️Puntos importantes para este fin de semana.#prwx #usviwx pic.twitter.com/y9fWw3g6hX
Más temprano, la meteoróloga Glorianne Rivera, del SNM, había anticipado a este medio que el paso de una onda tropical en combinación con una vaguada alta promovería el desarrollo de aguaceros en la zona local, dejando acumulaciones de agua.
Señaló que la actividad de lluvia y tronadas se concentrará en su mayoría en el oeste y noroeste, donde existe un riesgo elevado de inundaciones.
Se espera que las condiciones para el fin de semana continúen con el patrón de lluvias por las tardes.
