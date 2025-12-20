Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cielos mayormente despejados con lluvias pasajeras prevalecerán este sábado en Puerto Rico

Las condiciones en la playas se van a deteriorar esta tarde debido a una marejada

20 de diciembre de 2025 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se espera que las condiciones del tiempo permanezan estables hasta mediados de la semana. (Archivo)
Se espera que las condiciones del tiempo permanezcan estables.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que para este sábado se anticipan condiciones mayormente despejadas, con lluvias pasajeras que afectarán principalmente sectores del este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

“Tiempo mayormente despejado con aguaceros localizados en la tarde, principalmente sobre el interior y oeste de Puerto Rico”, indica el pronóstico.

De otro lado, la agencia meteorológica alertó que las condiciones en la playas se van a deteriorar esta tarde a medida que una marejada de periodo llega a la región.

A esos fines, una advertencia para embarcaciones pequeñas continúa en vigor desde el mediodía de hoy hasta las 6:00 p.m. del domingo. El SNM precisó que se esperan oleajes de seis a siete pies en aguas del Atlántico de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

“Las condiciones serán peligrosas para embarcaciones pequeñas. Los navegantes sin experiencia, especialmente quienes operan embarcaciones pequeñas, deben evitar navegar en condiciones peligrosas", exhortó la agencia en su página web.

De igual forma, hay una advertencia para embarcaciones pequeñas desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 p.m. del domingo. Se espera oleaje de cinco a siete pies, principalmente en el Pasaje de Anegada, al este de Virgin Gorda y al sur de Santa Cruz.

Asimismo, hay un riesgo alto de corrientes marinas en vigor desde esta tarde hasta la noche del domingo para las playas al norte, incluyendo la isla municipio de Culebra. Esto representa una amenaza para la vida.

“Las corrientes marinas pueden arrastrar incluso a los nadadores más experimentados mar adentro, hacia aguas más profundas, donde se dificulta regresar a un lugar seguro”, dijo la agencia.

Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
