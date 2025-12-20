Cielos mayormente despejados con lluvias pasajeras prevalecerán este sábado en Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que para este sábado se anticipan condiciones mayormente despejadas, con lluvias pasajeras que afectarán principalmente sectores del este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

“Tiempo mayormente despejado con aguaceros localizados en la tarde, principalmente sobre el interior y oeste de Puerto Rico”, indica el pronóstico.

De otro lado, la agencia meteorológica alertó que las condiciones en la playas se van a deteriorar esta tarde a medida que una marejada de periodo llega a la región.

A esos fines, una advertencia para embarcaciones pequeñas continúa en vigor desde el mediodía de hoy hasta las 6:00 p.m. del domingo. El SNM precisó que se esperan oleajes de seis a siete pies en aguas del Atlántico de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

“Las condiciones serán peligrosas para embarcaciones pequeñas. Los navegantes sin experiencia, especialmente quienes operan embarcaciones pequeñas, deben evitar navegar en condiciones peligrosas", exhortó la agencia en su página web.

De igual forma, hay una advertencia para embarcaciones pequeñas desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 p.m. del domingo. Se espera oleaje de cinco a siete pies, principalmente en el Pasaje de Anegada, al este de Virgin Gorda y al sur de Santa Cruz.

Asimismo, hay un riesgo alto de corrientes marinas en vigor desde esta tarde hasta la noche del domingo para las playas al norte, incluyendo la isla municipio de Culebra. Esto representa una amenaza para la vida.