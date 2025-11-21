Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Continúa fresca la temperatura: así estará el tiempo este fin de semana

Sin embargo, aguaceros podrían afectar el cuadrante suroeste de la isla

21 de noviembre de 2025 - 9:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por otro lado, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Puerto Rico disfrutará este fin de semana de buenos momentos de sol, mientras las temperaturas comienzan a tornarse más frescas, propias de la temporada navideña, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga Odalis Martínez, del SNM, informó que los próximos días estarán marcados por un patrón típico.

“Tendremos momentos soleados y, en la tarde, el desarrollo de algunos aguaceros en el cuadrante suroeste de la isla. Pero se espera que la actividad sea limitada”, indicó la científica.

La dependencia local advirtió que podrían ocurrir inundaciones locales, carreteras resbalosas, visibilidad baja y rayos aislados.

Mientras, Martínez señaló que, durante este viernes, se espera que durante el día las temperaturas máximas en las zonas bajas alcancen los mediados 80 grados Fahrenheit (°F).

“Van a ir refrescando los días. Esta noche, zonas en las montaña podrían ver temperaturas en los 60°F", indicó la meteoróloga ante la esperada llegada del frío navideño.

Por otro lado, comunicó que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte, lo que implica la posible formación de corrientes en áreas aisladas, especialmente cerca de muelles, escolleras y canales,

Se espera una mejoría el domingo y lunes con un riesgo bajo, antes de que aumente nuevamente la próxima semana.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 21 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: