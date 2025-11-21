Continúa fresca la temperatura: así estará el tiempo este fin de semana
Sin embargo, aguaceros podrían afectar el cuadrante suroeste de la isla
21 de noviembre de 2025 - 9:14 AM
Puerto Rico disfrutará este fin de semana de buenos momentos de sol, mientras las temperaturas comienzan a tornarse más frescas, propias de la temporada navideña, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
La meteoróloga Odalis Martínez, del SNM, informó que los próximos días estarán marcados por un patrón típico.
“Tendremos momentos soleados y, en la tarde, el desarrollo de algunos aguaceros en el cuadrante suroeste de la isla. Pero se espera que la actividad sea limitada”, indicó la científica.
La dependencia local advirtió que podrían ocurrir inundaciones locales, carreteras resbalosas, visibilidad baja y rayos aislados.
Mientras, Martínez señaló que, durante este viernes, se espera que durante el día las temperaturas máximas en las zonas bajas alcancen los mediados 80 grados Fahrenheit (°F).
“Van a ir refrescando los días. Esta noche, zonas en las montaña podrían ver temperaturas en los 60°F", indicó la meteoróloga ante la esperada llegada del frío navideño.
Por otro lado, comunicó que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte, lo que implica la posible formación de corrientes en áreas aisladas, especialmente cerca de muelles, escolleras y canales,
Se espera una mejoría el domingo y lunes con un riesgo bajo, antes de que aumente nuevamente la próxima semana.
