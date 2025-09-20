¡Cuidado!: emiten aviso de calor extremo para todos los pueblos costeros

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, este sábado, un aviso de calor extremo para todos los municipios costeros ante condiciones peligrosamente calurosas.

Según el meteorólogo David Sánchez, del SNM, la combinación de cielos despejados, alta humedad y vientos del sur resultará en temperaturas e índices de calor elevado.

Por ello, la dependencia federal emitió un aviso que estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Ante este panorama, el SNM recomienda a los ciudadanos que beban mucha agua, eviten actividades intensas en horas de más calor, descansen en sombra o aire acondicionado, y usen ropa ligera y holgada.

El calor intenso, a su vez, provocará actividad de lluvia y tronadas, particularmente para la mitad norte y oeste de la isla en horas de la tarde, lo que podría generar inundaciones urbanas y riesgo por rayos.

En cuanto a la condiciones costeras, Sánchez informó que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas en el norte y este.

Este tipo de riesgo implica que corrientes marinas son posibles en zonas de olas rompientes al igual que en las cercanías de arrecifes y muelles.

Tormenta tropical Gabrielle continúa su trayectoria al norte

Por otro lado, la tormenta tropical Gabrielle continúa su trayectoria hacia el norte-noroeste mientras mantiene sus vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (mph).

En su boletín de las 5:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes (CNH) indicó que el centro de la tormenta tropical ubica en la latitud 24.3 norte y longitud 58.1 oeste.

“Se pronostica que Gabrielle se convierta en un huracán para el domingo y pase al este de las Bermudas el domingo por la noche y el lunes”, lee el boletín.

“Marejadas generadas por Gabrielle están comenzando a alcanzarlas Bermudas y construirán hasta el fin de semana. Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”, agrega el informe.

Precisamente, esas condiciones marítimas y costeras deterioradas podrían verse reflejadas en Puerto Rico como impacto indirecto del sistema.

El CNH también continúa atento a una onda tropical que tiene alguna posibilidad de desarrollo ciclónico entre mediados y finales de la próxima semana, a medida que se desplaza hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical oriental y central.

Al momento, la onda tropical mantiene una probabilidad de formación de 0% en las próximas 48 horas y 20% en lo próximos siete días.