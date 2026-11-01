¿Dónde lloverá este domingo? El SNM anticipa aguaceros y tronadas en estas zonas de Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó este domingo que se esperan algunos aguaceros pasajeros en municipios del oeste y el sur, aunque serían de menor intensidad que los registrados durante los pasados días.

No obstante, la agencia advirtió que persiste el riesgo de inundaciones urbanas y de riachuelos, principalmente en el interior y oeste de Puerto Rico.

“Se esperan aguaceros pasajeros sobre las islas durante la mañana, seguidos de lluvias más fuertes y tronadas en el interior y oeste de Puerto Rico”, señala el informe de discusión del tiempo del SNM.

Según el informe, un sistema de alta presión continuará impulsando los vientos alisios desde el este-sureste, aunque estos soplarán un poco más fuertes, a velocidades de alrededor de 13 nudos.

“Bajo este patrón de vientos, aire más seco llegará a la región durante el día. Sin embargo, habrá suficiente humedad para provocar aguaceros y tronadas durante la tarde en el interior y oeste de Puerto Rico”, detalla el SNM.

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Para mañana, lunes, se pronostica un patrón similar, con la llegada de una masa de aire más seco a los niveles medios de la atmósfera, entre 850 y 500 milibares.

“Los vientos también estarán un poco más fuertes. No obstante, la humedad en los niveles bajos favorecerá el paso de aguaceros pasajeros por la región”, agrega el informe.

Por otro lado, los índices de calor por encima de lo normal persistirán durante la semana laboral. Ante estas condiciones, el SNM recomienda mantenerse hidratado y tomar descansos frecuentes al realizar actividades al aire libre.