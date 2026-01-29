Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ejerza precaución: tiempo variable y oleaje picado mantendrán condiciones inestables

Una marejada del norte a noroeste mantiene un riesgo alto de corrientes marinas

29 de enero de 2026 - 8:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se prevé que las olas rompientes alcancen hasta seis pies. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Un patrón de tiempo variable, combinado con oleaje elevado en el Atlántico, mantendrá este jueves condiciones un poco inestables a lo largo del día en Puerto Rico.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que durante la mañana se esperan aguaceros pasajeros sobre sectores del norte y este de la isla.

Mientras, en horas de la tarde, se anticipa el desarrollo de aguaceros sobre el cuadrante noroeste.

Como resultado, el SNM exhortó a los conductores a que ejerzan precaución al conducir por las carreteras, donde podrían enfrentarse a pavimento mojado.

En el ámbito marítimo, una marejada del norte a noroeste provocará un aumento en el oleaje, con mares de hasta siete pies en las aguas del Atlántico mar afuera, afectando especialmente las playas expuestas al norte y la isla municipio de Culebra.

En estas áreas, se prevé que las olas rompientes alcancen hasta seis pies.

Ante estas condiciones, se mantiene en vigor una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta la medianoche de hoy, por lo que la dependencia federal exhorta a los marineros a ejercer precaución y evitar navegar en áreas peligrosas.

Asimismo, el SNM alertó sobre un alto riesgo de corrientes marinas para las playas expuestas del norte de Puerto Rico, incluyendo Culebra.

