El huracán Idalia aumentó la intensidad de sus vientos a 85 millas por hora (mph) en su camino al estado de Florida y se espera que este fenómeno llegue a las costas de ese estado con vientos más poderosos que lo originalmente planteado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

En el boletín de las 5:00 a.m., el NHC pronosticó que Idalia azotaría al estado de Florida con vientos de 120 mph, no obstante, en el nuevo boletín emitido a las 11:00 a.m. se pronosticó que en efecto el ciclón pudiese llegar a tener vientos de hasta 125 mph a su llegada a ese estado.

Según el boletín de las 11:00 a.m., Idalia se encuentra en la latitud 24.5 norte y longitud 84.8 oeste con un movimiento de traslación de 14 mph, el cual se espera que se aligere para tempranas horas del miércoles mientras el huracán llega a la costa oeste de la Florida. Los vientos huracanados del sistema se extienden a unas 15 de su centro, mientras que vientos de tormenta tropical se extienden a unas 160 millas.

Se espera que Idalia deje en la Florida, al igual que en sectores de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, entre cuatro a ocho pulgadas de lluvia con casos aislados que pudiesen incrementar hasta 12 pulgadas posiblemente.

El fenómeno, además, podría traer consigo marejada ciclónica que inundarían áreas que comúnmente son secas.

Al momento, están vigente para sectores de Florida una advertencia de marejada ciclónica, huracán y tormenta tropical, al igual que una vigilancia de huracán y de tormenta tropical.

Se forma la depresión tropical 11

A la misma vez, el NHC informó la formación oficial de la depresión tropical 11 en el centro del océano Atlántico.

Este sistema mantiene vientos de 35 mph, al momento, aunque el NHC pronostica que estos aumentarían y la depresión se pudiese convertir en la tormenta tropical José entre la tarde o noche de hoy, martes.

El centro de la depresión tropical 11 se encuentra al momento cerca de la latitud 27.9 norte y longitud 51.4 oeste con un movimiento de traslación de 2 mph hacia el norte.

Franklin reduce la intensidad de sus vientos

Por otro lado, el huracán categoría 4, Franklin, redujo la intensidad de sus vientos a unos 120 mph, aunque continúa manteniendo su clasificación.

Se espera que para los próximos días este fenómeno se comience a debilitar.

El huracán Franklin, por el momento, no constituye como una amenaza para ningún área poblada

En la mañana de hoy, la tormenta tropical Idalia se convirtió en huracán categoría 1 en la escala de vientos Saffir-Simpson, el tercero formado este año en la cuenca del Atlántico, solo después de Don y Franklin.

Sin embargo, ese no será el único precedente que sentará Idalia, puesto que el ciclón está previsto a pasar por una rápida intensificación que lo lleve de un huracán categoría 1 a un categoría 3 en las próximas 24 horas. Entonces, se convertiría en el segundo huracán de fuerza mayor (categoría 3 a 5) en formarse en lo que va del 2023 y antes del día pico de la temporada de huracanes, que climatológicamente es el 10 de septiembre.

El NHC enfatizó esta madrugada, en su boletín de las 5:00 a.m., que el huracán está previsto azotar el oeste-noroeste del estado de Florida en algún momento del día de mañana, miércoles. A las 8:00 a.m., la agencia informó que Idalia aumentó sus vientos sostenidos a 80 mph.

Cuando eso ocurra, será solo la octava ocasión en que un huracán intenso (categoría 3 a 5) toque tierra, durante el mes de agosto, en algún punto dentro de un radio de 150 millas náuticas desde el área de Tampa, en el condado de Hillborough, Florida, según el archivo de trayectorias de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

El último huracán intenso en tocar tierra durante agosto en dicho radio de distancia fue Andrew, como un huracán categoría 4 que afectó el área entre el 13 al 14 de agosto de 2004.

“En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Idalia se mueva sobre el este del golfo de México hoy, alcance la costa del golfo de Florida dentro del área de aviso de huracán el miércoles, y se mueva cerca de la costa de las Carolinas el jueves”, apuntó la agencia federal.

El NHC emitió los productos más altos en relación con el impacto de un huracán:

- Aviso de huracán para: Provincia cubana de Pinar del Río; Medio de Longboat Key hacia el norte hasta Indian Pass, incluyendo Tampa Bay

- Aviso de marejada ciclónica: Englewood hacia el norte hasta Indian Pass, incluyendo Tampa Bay

- Aviso de tormenta tropical para: Isla de la Juventud, en Cuba; Dry Tortugas Florida; Chokoloskee hacia el norte hasta el medio de Longboat Key; al oeste de Indian Pass hasta México Beach; Sebastian Inlet, en Florida, hasta Altamaha Sound, Georgia.

Los vientos máximos sostenidos de Idalia alcanzaban, a las 8:00 a.m., las 80 mph, aunque con ráfagas más fuertes. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 15 millas desde el centro de circulación de Idalia, mientras que los vientos con fuerza de tormenta se extienden hasta 160 millas.

La presión barométrica de Idalia ronda los 977 milibares (mb), pero está prevista a descender a medida que se siga fortaleciendo. De hecho, a las 5:00 a.m., la presión barométrica ascendía a 981, lo que valida que el ciclón se fortaleció entre la madrugada a la mañana de este martes.

El gobierno de Florida emitió órdenes de evacuación mandatorias y voluntarias para más de 20 condados hacia el oeste del estado. Puedes revisar las disposiciones y zonas de las órdenes aquí.

Los residentes que vivan bajo las áreas de aviso de huracán e, incluso, en las zonas de evacuación tienen que seguir las instrucciones de los expertos y recomendaciones del NHC durante las próximas horas. La población en dichas áreas solo tienen el día de hoy para tomar decisiones, puesto que se espera el impacto de Idalia como huracán categoría 3 tan pronto como en la mañana de mañana, miércoles.

El profesor Klotzbach, también conocido como el gurú de los huracanes, apuntó que la última vez en la que hubo dos huracanes al mismo tiempo en la cuenca del Atlántico fue el pasado 2010, con los huracanes Danielle y Earl.

Si Idalia alcanza fuerza de huracán intenso sin que el huracán Franklin se haya debilitado, sería la tercera vez en récord que la cuenca del Atlántico tropical tiene dos huracanes de fuerza mayor activos, simultáneamente, destacó el doctor Philip Klotzbach, director del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Colorado (CSU, en inglés). Los dos años previos con dos huracanes intensos en el Atlántico, al mismo tiempo, son 1886 y 1893.

Este historia se actualizará durante el día, a medida que sea necesario.

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés).