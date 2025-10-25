El huracán Melissa continúa su lento rumbo hacia Jamaica

Luego de que el Centro Nacional de Huracanes (CNH) informara en su boletín de las 2:00 p.m. que la tormenta tropical Melissa se había convertido en un huracán categoría 1, el fenómeno continúa aumentando la velocidad de sus vientos sostenidos, ahora de 90 millas por hora (mph), mientras continúa su lento rumbo hacia Jamaica, donde podría impactar como un huracán mayor.

En el boletín de las 5:00 p.m. de la dependencia federal, el sistema se ubicaba a unas 145 millas al sureste de Kingston, Jamaica, y a unas 235 millas al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

A esa hora, Melissa se desplazaba lentamente a una velocidad de apenas 3 mph con rumbo hacia el oeste.

Su posición está en la latitud 16.6 norte y longitud 75.5 oeste, con una presión central mínima de 974 milibares.

“Es probable que Melissa comience a intensificarse rápidamente y se espera que se convierta en un gran huracán mañana (domingo). Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y ponen en peligro la vida en partes del sur de La Española y Jamaica hasta principios de la próxima semana. ”, informó el CNH en el boletín de las 5:00 p.m.

PUBLICIDAD

En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro del ciclón se mueva cerca o sobre Jamaica durante el fin de semana y principios de la próxima semana, y podría estar cerca o sobre el este de Cuba a mediados de la próxima semana.

“Se espera que Melissa toque tierra en Jamaica como un huracán de categoría 4, lo que podría convertirlo en el impacto directo más fuerte registrado en la isla desde que existen los registros de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico”, advirtió el organismo federal.

Al momento, se matiene vigente un aviso de huracán para Jamaica. De igual forma, continúa en efecto una vigilancia de huracán y un aviso de tormenta tropical para la península del suroeste de Haití desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe.

De acuerdo con el CNH, se espera que Melissa traiga entre 15 a 25 pulgadas de lluvia a porciones del sur de La Española y Jamaica hasta el martes, con máximas asiladas de hasta 35 pulgadas a través de la Península de Tiburon de Haití.

1 / 21 | Inundaciones severas y viviendas afectadas: tormenta tropical Melissa impacta a la República Dominicana. La tormenta tropical Melissa continúa desplazándose lentamente por el Caribe central. - Orlando Barría 1 / 21 Inundaciones severas y viviendas afectadas: tormenta tropical Melissa impacta a la República Dominicana La tormenta tropical Melissa continúa desplazándose lentamente por el Caribe central. Orlando Barría Compartir

“Inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos potenciales son posibles a través de porciones de Jamaica y el sur de la República Dominicana, mientras que se anticipan inundaciones repentinas catastróficas en el sur de Haití“, alertó la dependencia federal.

Mientras, el este de Cuba podría recibir entre cuatro a ocho pulgadas, con cantidades aisladas de hasta 12 pulgadas de precipitación, hasta el martes.

De igual forma, se mantiene un riesgo de marejada ciclónica amenazante a la vida, especialmente a lo largo de la costa sur de Jamaica, a partir de del fin de semana o principios de la próxima semana.

PUBLICIDAD