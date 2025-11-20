Opinión
20 de noviembre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El tiempo se pone de fiesta: llegará el frío navideño a Puerto Rico este viernes

El Servicio Nacional de Meteorología informó que se espera el descenso gradual de temperaturas durante el fin de semana

20 de noviembre de 2025 - 8:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la zona montañosa los termómetros podrían registrar bajos a medios 60 grados Fahrenheit (°F), con algunos sectores incluso viendo una disminución aún más notable. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El ambiente festivo ya empieza a sentirse, y no solo por las decoraciones y las parrandas, sino que el tradicional “frío navideño” tocará la puerta del país a partir de la noche del viernes cuando se espera una transición a temperaturas más frescas.

Según la meteoróloga Mariangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), las condiciones del tiempo se tornarán más estables mañana en la noche, lo que permitirá el descenso gradual de las temperaturas durante el fin de semana.

Anticipó que en la zona montañosa los termómetros podrían registrar bajos a medios 60 grados Fahrenheit (°F), con algunos sectores incluso viendo una disminución aún más notable.

Mientras, en las zonas costeras, el “friíto” también se hará notar, con temperaturas entre los bajos y medios 70°F.

Lluvias esta tarde y playas no aptas

Antes del cambio en las temperaturas, Marrero destacó que este jueves se mantendrá variable e inestable, con aguaceros y posibles tronadas en el oeste y suroeste durante la tarde.

Señalo que en esos sectores existe un riesgo entre limitado y elevado de inundaciones urbanas.

Por otro lado, advirtió que se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas en las costas del norte y este.

“Las playas en esas regiones no están aptas para el disfrute durante el día de hoy”, recalcó.

Para mañana, el riesgo debería bajar a moderado, pero se mantiene la recomendación de ejercer precaución.

De cara al fin de semana, la meteoróloga anticipó mejoría tanto en las condiciones del tiempo como en el estado del mar.

Breaking News Servicio Nacional de Meteorología Tiempo en Puerto Rico Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
El diario de hoy
jueves, 20 de noviembre de 2025
