El tiempo se pone de fiesta: llegará el frío navideño a Puerto Rico este viernes

El ambiente festivo ya empieza a sentirse, y no solo por las decoraciones y las parrandas, sino que el tradicional “frío navideño” tocará la puerta del país a partir de la noche del viernes cuando se espera una transición a temperaturas más frescas.

Según la meteoróloga Mariangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), las condiciones del tiempo se tornarán más estables mañana en la noche, lo que permitirá el descenso gradual de las temperaturas durante el fin de semana.

Anticipó que en la zona montañosa los termómetros podrían registrar bajos a medios 60 grados Fahrenheit (°F), con algunos sectores incluso viendo una disminución aún más notable.

Mientras, en las zonas costeras, el “friíto” también se hará notar, con temperaturas entre los bajos y medios 70°F.

Lluvias esta tarde y playas no aptas

Antes del cambio en las temperaturas, Marrero destacó que este jueves se mantendrá variable e inestable, con aguaceros y posibles tronadas en el oeste y suroeste durante la tarde.

Señalo que en esos sectores existe un riesgo entre limitado y elevado de inundaciones urbanas.

Por otro lado, advirtió que se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas en las costas del norte y este.

“Las playas en esas regiones no están aptas para el disfrute durante el día de hoy”, recalcó.

Para mañana, el riesgo debería bajar a moderado, pero se mantiene la recomendación de ejercer precaución.