Elsa se convirtió esta mañana en un huracán categoría 1 con vientos sostenidos de 75 millas por hora (mph), lo que implica que aumentó 15 mph en sus vientos en tan solo tres horas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Puerto Rico no está bajo vigilancia o aviso de huracán. No obstante, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que, aunque no es el escenario más probable, no se descarta que en el boletín de las 11:00 a.m. se emita un aviso por vientos de fuerza de tormenta para la isla.

“El margen de error en trayectoria está alrededor de 40 millas, así que si caemos dentro de ese margen de error es posible que eso implique el campo de vientos de fuerza de tormenta tropical nos afecte y se requiera un aviso. El escenario más probable es que nos quedemos como estamos, pero esa posibilidad está ahí todavía”, explicó a El Nuevo Día el meteorólogo Ernesto Rodríguez vía telefónica.

“Exhortamos a mantenerse pendiente. Fuera de lo deterioradas que estarán las condiciones marítimas, vamos a tener un escenario favorable porque no tenemos riesgo mayor, pero no se podría descartar que hayan cambios en trayectoria”, abundó.

Un avión cazahuracanes está programado para sobrevolar el sistema a eso de las 8:00 a.m. y con esos datos más precisos es posible que se den algunos cambios en el boletín de las 11:00 a.m., según Rodríguez. Mientras, hay un segundo vuelo de reconocimiento programado para las 2:00 p.m.

En la actualidad hay un aviso de tormenta tropical para las aguas mar afuera del Caribe y el Pasaje de la Mona.

Elsa estableció un nuevo récord en formación temprana de huracanes debido a que la fecha promedio en que se suele formar el primero de la temporada ciclónica en el Atlántico es el 14 de agosto, de acuerdo con el período de tiempo de 1991-2020.

Según el análisis en el boletín de las 5:00 a.m., el huracán Elsa pasaría a 170 millas al sur de Ponce entre la noche de hoy a la madrugada de mañana, sábado.

Sin embargo, su radio (campo de extensión) de vientos con fuerza de tormenta tropical se expande a 140 millas desde el centro de circulación del ciclón hacia afuera, por lo que cualquier movimiento más al norte podría afectar la isla.

“Estos sistemas débiles tienen una trayectoria errática. Pero, siempre hay la posibilidad de que esta trayectoria cambie. Por eso debemos estar pendiente a los próximos boletines”, acotó Rodríguez.

A las 7:45 a.m., el ojo de Elsa se encontraba en la latitud 12.9 grados Norte y longitud 59.8 grados Oeste, a 20 millas al este-sureste de Barbados.

El NHC dijo que es posible que el ciclón gane más fuerza en sus vientos antes de pasar al sur de la isla. Específicamente, el período de posible fortalecimiento se extiende por las próximas 12 a 24 horas, antes de experimentar una leve pérdida de fuerza en el Caribe.

“Sobre Puerto Rico, se esperan acumulaciones de precipitación de 1 a 3 pulgadas con cantidades localizadas de 5 pulgadas desde hoy hasta el sábado. Esta lluvia puede conducir a inundaciones repentinas aisladas e inundaciones menores de ríos, junto con potencial de deslizamientos de tierra”, detalló el NHC en su boletín.

Los efectos que el huracán Elsa dejaría sobre Puerto Rico pueden ser:

Acumulaciones de lluvia de una a tres pulgadas, y en áreas aisladas hasta cinco pulgadas.

Ráfagas de viento fuerte que podrían rondar las 25 a 35 millas por hora. Puerto Rico tiene, aproximadamente, 30% de probabilidad de recibir vientos de fuerza de tormenta.

Vientos sostenidos de 20 a 25 millas por hora

Condiciones marítimas deterioradas. El oleaje fluctuará entre 10 a 14 pies de altura, pero ocasionalmente podría ser más alto.

Riesgo alto de corrientes marinas en todas las playas del sur, así como en el suroeste y sureste de la isla.

El próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes será su informe intermedio a las 8:00 a.m. y luego el informe completo a las 11:00 a.m.