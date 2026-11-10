Embalse La Plata aumenta casi medio metro en 24 horas tras fuertes lluvias

Los niveles de agua del embalse La Plata continúan en aumento luego de que un evento de lluvias fuertes en la tarde del lunes lo elevara hasta 42.99 metros, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS en inglés).

De acuerdo al hidrólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Emanuel Rodríguez, todavía bajan escorrentías por sus ríos tributarios, específicamente por el Río Comerío que deben llegar en algún momento del día.

“No debe subir mucho más, sino que contrarrestará el agua que usen los abonados durante el día”, afirmó el también meteorólogo.

La Plata aumentó cerca de 0.48 metros en 24 horas, pero se mantiene en el nivel de “Ajustes Operacionales” de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), aunque por el momento no está sujeto a un plan de racionamiento.

Niveles de los embalses. (Captura)

En las últimas semanas, este embalse fue el único cuerpo de agua potable que se mantenía en este nivel en Puerto Rico gracias a fuertes lluvias que aliviaran las condiciones de sequía que enfrentaba la isla, propiciadas por un fenómeno de El Niño intenso que empeoró un déficit de lluvia durante el verano.

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A las 5:00 de la mañana, la AAA registró un aumento de .02 metros en el nivel de agua del embalse Carraízo, que suple a una gran parte del área metropolitana y un aumento de .01 para el embalse de Cidra, que era otro de los cuerpos de agua potable de la isla que sufrió un fuerte descenso durante el déficit de lluvia del verano.

Por otra parte, las represas de Caonillas y Dos Bocas, que suplen agua al Superacueducto, registraron leves descensos, pero se mantenían en niveles de “Seguridad” y “Desborde” respectivamente.

El mapa creado por el Servicio Nacional de Meteorología ilustra las zonas donde debería llover para que mejoren las condiciones en La Plata. ((Suministrado/Servicio Nacional de Meteorología))

Para la tarde del martes se esperan fuertes lluvias en las regiones norte y central de Puerto Rico, lo que podría contribuir a un mayor aumento en los niveles del embalse La Plata. Sin embargo, aún no está claro si alcanzaría los 44.90 metros necesarios para salir del nivel de “Ajustes Operacionales” y pasar al de “Observación”.