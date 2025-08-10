Emiten advertencia de calor y esperan tarde lluviosa para mayor parte de Puerto Rico este domingo

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera un día caluroso este domingo, con aguaceros para la mayor parte de Puerto Rico.

La agencia federal emitió una advertencia de calor que estará en efecto de 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en municipios costeros y urbanos.

Mientras, la meteoróloga del SNM, María Novoa, indicó que temprano en la mañana hubo aguaceros que afectaron el este de Puerto Rico, lo que causó que el río Blanco ascendiera a “nivel de acción”, aunque no había reportes de desbordamiento.

“Pero se monitorea porque hay algunos aguaceros moviéndose al área”, apuntó Novoa.

Posteriormente, “se espera actividad de lluvia luego del mediodía en la zona metropolitana, como San Juan, Guaynabo, Bayamón y Toa Alta”, abundó.

Asimismo, anticipó que se espera lluvia para “la montaña y al noroeste de Puerto Rico”.

“Las personas que vayan a ir a estos municipios deben tomar precaución porque periodos de lluvia pudieran afectar la visibilidad y carretera mojada y quizás alguna zona inundada. Siempre se deben tomar las debidas precauciones”, destacó.

“Hay riesgo elevado (de lluvia) para la zona de Utuado, Jayuya y Ciales hacia el noroeste... Se incluye a Hatillo, Camuy, Quebradillas e Isabela”, agregó.