10 de agosto de 2025
83°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de calor y esperan tarde lluviosa para mayor parte de Puerto Rico este domingo

El Servicio Nacional de Meteorología, además, anticipa tronadas con aguaceros para el interior y noroeste de la isla

10 de agosto de 2025 - 8:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actividad de aguaceros se espera mayormente para el centro y noroeste de Puerto Rico, después del mediodía. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera un día caluroso este domingo, con aguaceros para la mayor parte de Puerto Rico.

La agencia federal emitió una advertencia de calor que estará en efecto de 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en municipios costeros y urbanos.

Mientras, la meteoróloga del SNM, María Novoa, indicó que temprano en la mañana hubo aguaceros que afectaron el este de Puerto Rico, lo que causó que el río Blanco ascendiera a “nivel de acción”, aunque no había reportes de desbordamiento.

“Pero se monitorea porque hay algunos aguaceros moviéndose al área”, apuntó Novoa.

Posteriormente, “se espera actividad de lluvia luego del mediodía en la zona metropolitana, como San Juan, Guaynabo, Bayamón y Toa Alta”, abundó.

Asimismo, anticipó que se espera lluvia para “la montaña y al noroeste de Puerto Rico”.

“Las personas que vayan a ir a estos municipios deben tomar precaución porque periodos de lluvia pudieran afectar la visibilidad y carretera mojada y quizás alguna zona inundada. Siempre se deben tomar las debidas precauciones”, destacó.

“Hay riesgo elevado (de lluvia) para la zona de Utuado, Jayuya y Ciales hacia el noroeste... Se incluye a Hatillo, Camuy, Quebradillas e Isabela”, agregó.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Servicio Nacional de MeteorologíaLluviaBreaking NewsMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
