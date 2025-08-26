Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios
El Servicio Nacional de Meteorología reportó entre una a dos pulgadas de lluvia en los municipios afectados
26 de agosto de 2025 - 4:14 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes lluvias detectadas durante la tarde del martes.
De acuerdo a un boletín emitido por esa oficina federal, los municipios bajo advertencia son:
Adjuntas, Lares, Las Marías y Maricao: hasta las 6:15 p.m.
Aguada, Añasco, Mayagüez y Rincón: hasta las 6:00 p.m.
De acuerdo al SNM, en estos municipios se ha reportado entre una a dos pulgadas de lluvia y se esperan una a dos pulgadas adicionales en el transcurso del día.
“Esta lluvia adicional resultará en inundaciones menores”, advirtió el SNM haciendo hincapié en que evite cruzar carreteras inundadas.
