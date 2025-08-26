Opinión
26 de agosto de 2025
Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología reportó entre una a dos pulgadas de lluvia en los municipios afectados

26 de agosto de 2025 - 4:14 PM

De acuerdo al SNM, en estos municipios se ha reportado entre una a dos pulgadas de lluvia y se esperan una a dos pulgadas adicionales en el transcurso del día. (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes lluvias detectadas durante la tarde del martes.

De acuerdo a un boletín emitido por esa oficina federal, los municipios bajo advertencia son:

Adjuntas, Lares, Las Marías y Maricao: hasta las 6:15 p.m.

Aguada, Añasco, Mayagüez y Rincón: hasta las 6:00 p.m.

De acuerdo al SNM, en estos municipios se ha reportado entre una a dos pulgadas de lluvia y se esperan una a dos pulgadas adicionales en el transcurso del día.

“Esta lluvia adicional resultará en inundaciones menores”, advirtió el SNM haciendo hincapié en que evite cruzar carreteras inundadas.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
