Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes lluvias detectadas durante la tarde del martes.

De acuerdo a un boletín emitido por esa oficina federal, los municipios bajo advertencia son:

Adjuntas, Lares, Las Marías y Maricao: hasta las 6:15 p.m.

Aguada, Añasco, Mayagüez y Rincón: hasta las 6:00 p.m.

De acuerdo al SNM, en estos municipios se ha reportado entre una a dos pulgadas de lluvia y se esperan una a dos pulgadas adicionales en el transcurso del día.