5 de octubre de 2025
84°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios a través de Puerto Rico

Las regiones más afectadas están en el norte, centro y oeste de la isla

5 de octubre de 2025 - 3:03 PM

Updated At

Actualizado el 5 de octubre de 2025 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agencia federal indicó que las advertencias están vigentes hasta las 5:30 de la tarde de este domingo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió, en la tarde del domingo, una advertencia de inundaciones para varios municipios en el norte, centro y oeste de Puerto Rico.

La agencia federal indicó que las advertencias están vigentes hasta las 5:30 de la tarde de este domingo.

La primera advertencia fue emitida a eso de las 2:22 p.m. para los municipios de Arecibo, Barranquitas, Ciales, Corozal, Jayuya, Morovis, Orocovis, Utuado y Florida.

De hecho, Florida llegó a tener un aviso de “tormenta severa” hasta las 2:45 p.m.

Mientras, a eso de las 2:37 p.m., el SNM emitió una advertencia de inundaciones para Adjuntas, Lares, Las Marías, Maricao y San Sebastián hasta las 5:45 p.m.

A las 3:00 p.m. se incluyó, además, a los municipios de Aibonito y Coamo, que estarán bajo advertencia hasta las 6:00 p.m.

Más temprano, el SNM también había emitido varios avisos de peligros para hoy, domingo, sobre las graves condiciones marinas en la costa norte de Puerto Rico.

Los avisos de la agencia federal alertan sobre inundaciones costeras, resacas fuertes y alto riesgo de corrientes marinas “amenazantes para la vida”.

El SNM informó que se esperan olas rompientes de hasta 18 pies de altura, con algunas todavía más altas. El aviso estará en efecto hasta las 6:00 de la tarde.

Servicio Nacional de MeteorologíaBreaking NewsInundaciones
