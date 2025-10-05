Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios a través de Puerto Rico
Las regiones más afectadas están en el norte, centro y oeste de la isla
5 de octubre de 2025 - 3:03 PM
Actualizado el 5 de octubre de 2025 - 3:20 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió, en la tarde del domingo, una advertencia de inundaciones para varios municipios en el norte, centro y oeste de Puerto Rico.
La agencia federal indicó que las advertencias están vigentes hasta las 5:30 de la tarde de este domingo.
La primera advertencia fue emitida a eso de las 2:22 p.m. para los municipios de Arecibo, Barranquitas, Ciales, Corozal, Jayuya, Morovis, Orocovis, Utuado y Florida.
ARECIBO, BARRANQUITAS, CIALES, COROZAL, FLORIDA, JAYUYA, MOROVIS, OROCOVIS, UTUADO: Flood advisory until 5:30 pm. Advertencia de inundaciones hasta 5:30 pm. #prwx pic.twitter.com/ZUgPB5AS3s— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 5, 2025
De hecho, Florida llegó a tener un aviso de “tormenta severa” hasta las 2:45 p.m.
Mientras, a eso de las 2:37 p.m., el SNM emitió una advertencia de inundaciones para Adjuntas, Lares, Las Marías, Maricao y San Sebastián hasta las 5:45 p.m.
LARES, ADJUNTAS, LAS MARÍAS, MARICAO, SAN SEBASTIÁN Flood advisory until 5:45 pm. Advertencia de inundaciones hasta 5:45 pm. #prwx pic.twitter.com/KnKwalsknv— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 5, 2025
A las 3:00 p.m. se incluyó, además, a los municipios de Aibonito y Coamo, que estarán bajo advertencia hasta las 6:00 p.m.
Más temprano, el SNM también había emitido varios avisos de peligros para hoy, domingo, sobre las graves condiciones marinas en la costa norte de Puerto Rico.
Los avisos de la agencia federal alertan sobre inundaciones costeras, resacas fuertes y alto riesgo de corrientes marinas “amenazantes para la vida”.
El SNM informó que se esperan olas rompientes de hasta 18 pies de altura, con algunas todavía más altas. El aviso estará en efecto hasta las 6:00 de la tarde.
