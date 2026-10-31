Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios: conoce hasta cuándo estarán vigentes

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Según el SNM, el radar Doppler detectó precipitaciones intensas que ya han dejado acumulaciones de entre una y dos pulgadas de lluvia en las zonas bajo advertencia. Además, se esperaban entre una y dos pulgadas adicionales, lo que podría provocar inundaciones.

Las advertencias están dirigidas a sectores susceptibles a acumulaciones de agua, particularmente en áreas bajas y con problemas de drenaje. En algunos municipios también existe riesgo de que pequeños cuerpos de agua aumenten su nivel y de que ciertos cruces de poca elevación queden intransitables, alertó la agencia federal.

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Las advertencias están vigentes para los siguientes municipios:

Ciales, Coamo, Jayuya, Juana Díaz, Orocovis y Villalba: hasta las 6:00 p.m.

Hormigueros, Maricao, Mayagüez y San Germán: hasta las 6:30 p.m.

Cabo Rojo: hasta las 7:30 p.m.

En el caso de Cabo Rojo, el SNM indicó que las lluvias intensas estaban asociadas a tronadas y que las acumulaciones adicionales podrían provocar inundaciones menores en sectores como Puerto Real, Monte Grande, Boquerón, Betances y Pole Ojea.

Recomendaciones ante las lluvias

El SNM exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas y buscar rutas alternas cuando encuentren acumulaciones de agua.