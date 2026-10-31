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Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios: conoce hasta cuándo estarán vigentes

El SNM anticipó acumulaciones adicionales de entre una y dos pulgadas de lluvia en varias zonas de Puerto Rico

31 de octubre de 2026 - 5:00 PM

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Imagen del radar Doppler del SNM muestra las áreas de lluvia intensa y tronadas que provocaron advertencias de inundaciones para varios municipios. (NWS)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este sábado advertencias de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico debido a una zona de humedad sobre el mar Caribe que ha provocado un aumento en la actividad de aguaceros y tronadas sobre la isla.

Según el SNM, el radar Doppler detectó precipitaciones intensas que ya han dejado acumulaciones de entre una y dos pulgadas de lluvia en las zonas bajo advertencia. Además, se esperaban entre una y dos pulgadas adicionales, lo que podría provocar inundaciones.

Las advertencias están dirigidas a sectores susceptibles a acumulaciones de agua, particularmente en áreas bajas y con problemas de drenaje. En algunos municipios también existe riesgo de que pequeños cuerpos de agua aumenten su nivel y de que ciertos cruces de poca elevación queden intransitables, alertó la agencia federal.

Las advertencias están vigentes para los siguientes municipios:

  • Ciales, Coamo, Jayuya, Juana Díaz, Orocovis y Villalba: hasta las 6:00 p.m.
  • Hormigueros, Maricao, Mayagüez y San Germán: hasta las 6:30 p.m.
  • Cabo Rojo: hasta las 7:30 p.m.

En el caso de Cabo Rojo, el SNM indicó que las lluvias intensas estaban asociadas a tronadas y que las acumulaciones adicionales podrían provocar inundaciones menores en sectores como Puerto Real, Monte Grande, Boquerón, Betances y Pole Ojea.

Recomendaciones ante las lluvias

El SNM exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas y buscar rutas alternas cuando encuentren acumulaciones de agua.

La agencia también recordó que muchas muertes relacionadas con inundaciones ocurren dentro de vehículos, por lo que recomendó evitar atravesar zonas inundadas, aunque el nivel del agua parezca bajo.

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Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoMeteorologíaServicio Nacional de MeteorologíaLluviasInundaciones
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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