Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos del noroeste debido a lluvias asociadas a una onda tropical
Se reportó entre media a dos pulgadas de precipitación en los municipios afectados
14 de septiembre de 2025 - 3:34 PM
14 de septiembre de 2025 - 3:34 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para algunos municipios del noroeste ante el paso de una onda tropical sobre el archipiélago.
De acuerdo a la oficina federal, los municipios bajo advertencia son:
Aguadilla, Isabela y Moca: hasta las 5:00 p.m.
A las 1:47 p.m. el radar Doppler ya había detectado entre media a dos pulgadas de lluvia.
“Se espera lluvia adicional de entre una a dos pulgadas sobre el área. La precipitación ocasionará inundaciones menores”, lee el boletín.
En la mañana del domingo, el SNM advirtió que una onda tropical provocaría tronadas y aguaceros en sectores del este, centro y noroeste de Puerto Rico.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: