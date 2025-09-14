Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos del noroeste debido a lluvias asociadas a una onda tropical

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para algunos municipios del noroeste ante el paso de una onda tropical sobre el archipiélago.

De acuerdo a la oficina federal, los municipios bajo advertencia son:

Aguadilla, Isabela y Moca: hasta las 5:00 p.m.

A las 1:47 p.m. el radar Doppler ya había detectado entre media a dos pulgadas de lluvia.

“Se espera lluvia adicional de entre una a dos pulgadas sobre el área. La precipitación ocasionará inundaciones menores”, lee el boletín.

En la mañana del domingo, el SNM advirtió que una onda tropical provocaría tronadas y aguaceros en sectores del este, centro y noroeste de Puerto Rico.