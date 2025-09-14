Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos del noroeste debido a lluvias asociadas a una onda tropical

Se reportó entre media a dos pulgadas de precipitación en los municipios afectados

14 de septiembre de 2025 - 3:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la mañana del domingo, el SNM advirtió que una onda tropical provocaría tronadas y aguaceros en sectores del este, centro y noroeste de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para algunos municipios del noroeste ante el paso de una onda tropical sobre el archipiélago.

RELACIONADAS

De acuerdo a la oficina federal, los municipios bajo advertencia son:

Aguadilla, Isabela y Moca: hasta las 5:00 p.m.

A las 1:47 p.m. el radar Doppler ya había detectado entre media a dos pulgadas de lluvia.

“Se espera lluvia adicional de entre una a dos pulgadas sobre el área. La precipitación ocasionará inundaciones menores”, lee el boletín.

En la mañana del domingo, el SNM advirtió que una onda tropical provocaría tronadas y aguaceros en sectores del este, centro y noroeste de Puerto Rico.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Tags
Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaAdvertencia de inundacionesMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: