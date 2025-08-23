Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentan aguaceros y tronadas

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos que están experimentando fuertes aguaceros.

Según la dependencia federal, los siguientes municipios se encuentran bajo advertencia:

Aguadilla, Aguada y Moca: hasta las 3:45 p.m.

hasta las 3:45 p.m. Añasco, Corozal, Naranjito, Vega Alta, Toa Alta y Dorado: hasta las 4:45 p.m.

hasta las 4:45 p.m. Cataño, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón: hasta las 5:45 p.m.

hasta las 5:45 p.m. Arecibo y Utuado: hasta las 5:45 p.m.

hasta las 5:45 p.m. Carolina y Loíza: hasta las 6:30 p.m.

De acuerdo con el SNM, en horas de la tarde, el radar Doppler de la agencia meteorológica registró la caída de entre una a dos pulgadas de lluvia asociada a tronadas en estos pueblos.

La agencia meteorológica agregó que no descarta que esos sectores reciban entre una a dos pulgadas de agua adicional.

Aunque la Oficina de Prensa de la Policía indicó a El Nuevo Día que no ha recibido reportes de inundaciones significativas en carreteras, este medio supo de acumulaciones de agua en carriles del expreso Rafael Martínez Nadal, en Guaynabo.

PUBLICIDAD

Por su parte, el SNM recibió reportes sobre una inundación parcial cerca del Centro Metropolitano de Detención (MDC, en inglés) en Guaynabo.

Más temprano, el meteorólogo Manuel Ramos, del SNM, informó a El Nuevo Día que este sábado sería un día variable con zonas del este recibiendo, en la mañana, aguaceros asociados a la humedad del Invest 90L, en combinación con una vaguada en el área.