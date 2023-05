Prepárate para un día más caluroso de lo que se experimentó ayer, miércoles.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor extremo para 27 pueblos situados entre la zona metropolitana, el norte-central, noroeste, oeste y la vecindad de Mayagüez.

Una advertencia de calor extremo significa que los índices de calor podrían fluctuar entre 108 y 111 grados Fahrenheit (°F), un escenario que representa un riesgo a la salud pública, sobre todo en poblaciones vulnerables, por lo que se exhorta a la población a posponer o reprogramar actividades al aire libre, así como aumentar la frecuencia de consumo de agua y de descansos en lugares frescos o con sombra.

Los pueblos bajo advertencia de calor son: Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Arecibo, Barceloneta, Dorado, Florida, Manatí, Vega Alta, Vega Baja, Aguadilla, Camuy, Hatillo, Isabela, Quebradillas, Aguada, Añasco, Hormigueros, Mayagüez, Moca, Rincón y San Germán.

La advertencia de calor estará en efecto desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

[Conoce más: ¿Qué hacer durante una ola de calor en Puerto Rico?]

No obstante, la población no debe bajar la guardia si estará en pueblos que no están bajo advertencia de calor extremo, porque, de todos modos, es posible que en el resto de la isla, sobre todo áreas urbanas, la sensación de calor supere los 100 °F.

¿Cómo estarán el resto de las condiciones del tiempo? La respuesta a continuación:

Ayer hizo más calor que el martes y hoy volverá a aumentar, ¿por qué pasa eso? El aumento del calor durante el miércoles, en comparación al pasado martes, se debió a la entrada de humedad a la región. Hoy continúan los valores de humedad por encima de lo normal, por lo que esas condiciones y el viento del sureste exacerban la sensación de calor en la isla. Es meritorio recordar que para que los índices de calor estén elevados deben darse los siguientes factores: altas temperaturas, altos valores de humedad relativa (mucho vapor de agua en el aire) y vientos del sureste leve. Actualmente, Puerto Rico experimenta todos esos patrones del tiempo.

El aumento del calor durante el miércoles, en comparación al pasado martes, se debió a la entrada de humedad a la región. Hoy continúan los valores de humedad por encima de lo normal, por lo que esas condiciones y el viento del sureste exacerban la sensación de calor en la isla. Es meritorio recordar que para que los índices de calor estén elevados deben darse los siguientes factores: altas temperaturas, altos valores de humedad relativa (mucho vapor de agua en el aire) y vientos del sureste leve. Actualmente, Puerto Rico experimenta todos esos patrones del tiempo. ¿Hoy lloverá igual que ayer? De entrada, la respuesta es que sí, va a llover. Sin embargo, no necesariamente la jornada de lluvias se comportará igual que ayer, debido a que un sistema de alta presión comenzó a dominar las condiciones en la superficie y pudiera jugar un papel en contra del desarrollo de aguaceros o, al menos, limitar su intensidad. De cualquier manera, se esperan lluvias de moderadas a fuertes sobre la mitad norte de la isla.

¿Se esperan tronadas? Sí. Incluso, el SNM estipuló en su perspectiva de condiciones peligrosas del tiempo que todo el noroeste, interior, parte del norte-central y el área metropolitana tienen riesgo limitado de tormentas eléctricas, por lo que tronadas aisladas son posibles en esas áreas.

Sí. Incluso, el SNM estipuló en su perspectiva de condiciones peligrosas del tiempo que todo el noroeste, interior, parte del norte-central y el área metropolitana tienen riesgo limitado de tormentas eléctricas, por lo que tronadas aisladas son posibles en esas áreas. ¿Dónde habrá más lluvia? Aunque hay presencia de un sistema de alta presión, queda cierta inestabilidad en la parte baja de la atmósfera, por lo que es posible que desde horas de la mañana algunos pueblos vean interrupciones de aguaceros. Sin embargo, será en horas de la tarde cuando se desarrolle la actividad más fuerte, principalmente, en pueblos del noroeste, norte-central, interior y algunos pueblos del área metro.

Aunque hay presencia de un sistema de alta presión, queda cierta inestabilidad en la parte baja de la atmósfera, por lo que es posible que desde horas de la mañana algunos pueblos vean interrupciones de aguaceros. Sin embargo, será en horas de la tarde cuando se desarrolle la actividad más fuerte, principalmente, en pueblos del noroeste, norte-central, interior y algunos pueblos del área metro. El polvo del Sahara continúa presente, pero se está disipando gradualmente. De acuerdo con los modelos especializados, ya mañana, viernes, debe haberse retirado la mayor parte de la concentración de particulado, por lo que la calidad de aire debe continuar mejorando.

continúa presente, pero se está disipando gradualmente. De acuerdo con los modelos especializados, ya mañana, viernes, debe haberse retirado la mayor parte de la concentración de particulado, por lo que la calidad de aire debe continuar mejorando. Las condiciones marítimas y costeras están y continuarán estables. El oleaje tanto en el océano Atlántico como en el mar Caribe no debería superar los 5 pies de altura, mientras que el riesgo de corrientes marinas es bajo para la mayoría de las playas en Puerto Rico.

están y continuarán estables. El oleaje tanto en el océano Atlántico como en el mar Caribe no debería superar los 5 pies de altura, mientras que el riesgo de corrientes marinas es bajo para la mayoría de las playas en Puerto Rico. Perspectiva de las condiciones en el trópico: no existe ningún disturbio con probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. Este producto consiste en la producción de cortos informes acerca de áreas de sospecha ciclónica (bajas presiones) y sus probabilidades de formación en consideración al estado de las condiciones atmosféricas en ese momento (si son conducentes a desarrollo o no).

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés). Consulta más de nuestras historias del tiempo aquí.