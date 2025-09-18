Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de septiembre de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gabrielle conserva vientos de 50 millas por hora mientras se mueve por el Atlántico

No espera que la tormenta tropical represente algún peligro directo para Puerto Rico

18 de septiembre de 2025 - 10:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El CNH vigila dos sistemas en el océano Atlántico. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La tormenta tropical Gabrielle mantiene vientos sostenidos de 50 millas por hora (mph) mientras continúa su ruta hacia el noroeste en aguas del Atlántico central.

RELACIONADAS

En su boletín de las 5:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes (CNH), informó que se pronostica poco cambio en la fuerza del sistema durante las próximas 48 horas, aunque se pronostica alguna intensificación gradual a finales del fin de semana.

A esa hora, el centro de la tormenta tropical se ubicaba en la latitud 20.0 norte y longitud 50.33 oeste.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó a El Nuevo Día que Gabrielle ha estado enfrentando algunos problemas para desarrollarse.

“Las rutas que el CNH tiene la posicionan moviéndose lejos de nuestra área y no resultando en ningún peligro en términos de lo que viene siendo lluvia, por el momento”, señaló Inglés Serrano.

La científica reiteró que, al momento, la tormenta tropical podría generar algún impacto indirecto en Puerto Rico en cuanto a las condiciones marítimas.

“Sabemos que obviamente sistemas que se logran desarrollar generan oleaje y esa marejadas pudieran estar llegando a la costa de Puerto Rico. Hasta el momento, no se prevén que sean intensas. Simplemente, veríamos un aumento en lo que viene siendo el oleaje en las costas y pudiéramos tener nuevamente riesgo moderado de corrientes marinas”, explicó.

El "modelo espagueti" de huracanes: ¿qué es y debo preocuparme?

El "modelo espagueti" de huracanes: ¿qué es y debo preocuparme?

Es una herramienta importante y la meteoróloga Ada Monzón explica por qué.

En la tarde del miércoles, el CNH informó que vigilaba dos disturbios cerca de las costas de África.

No obstante, a las 2:00 a.m. de este jueves, la dependencia federal dejó de vigilar el disturbio más reciente, ya que los modelos le confirieron una probabilidad de formación de 0% en las próximas 48 horas y en los próximos siete días.

“La que queda y están monitoreando tiene un 20% de probabilidad en los próximos siete días. Está en el este del Atlántico tropical, es decir, todavía está bastante lejos de la región. Se espera que se mueva lentamente durante el fin de semana a través del Atlántico mientras logra encontrar un área un poquito más propensa para el desarrollo”, informó Inglés Serrano.

Señaló que los pronósticos no anticipan que este sistema se convierta en un ciclón tropical, pero podría llegar como una onda tropical vigorosa a mediados de la próxima semana (24 o 25 de septiembre), lo que aumentaría la probabilidad de lluvias sobre la región.

“Lo importante es que estamos en la temporada de huracanes y que siempre debemos estar monitoreando cada sistema que sale de África”, resaltó.

Advertencia, vigilancia o aviso: lo que no debes ignorar en la temporada de huracanes

Advertencia, vigilancia o aviso: lo que no debes ignorar en la temporada de huracanes

¿Cuál es cuál? La meteoróloga Ada Monzón explica.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoCentro Nacional de Huracanes
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: