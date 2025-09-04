Opinión
4 de septiembre de 2025
Huracán Lorena se debilita, pero persiste el riesgo de inundaciones repentinas en México

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió alertas por posibles inundaciones repentinas en el suroeste del país

4 de septiembre de 2025 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen satelital del huracán Lorena, que el jueves en la mañana era un huracán categoría 1.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - El huracán Lorena continuaba perdiendo fuerza y se esperaba que recupere la categoría de tormenta tropical el jueves, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), que apuntó que persiste el riesgo de inundaciones repentinas y deslaves peligrosos en partes de la costa oeste de México.

La agencia emitió también alertas para zonas del suroeste de Estados Unidos, donde las fuertes lluvias arrojadas por Lorena podrían causar inundaciones repentinas dispersas.

Lorena era un huracán de categoría uno con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora (mph). El meteoro está a unas 105 millas al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, México, y se desplazaba en dirección noroeste a 8 mph.

Según los pronósticos, las precipitaciones totales podrían alcanzar las 15 pulgadas en algunos lugares de los estados mexicanos de Baja California Sur, Baja California y Sonora, con riesgos de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra hasta el viernes.

Los meteorólogos instaron a la población en la península de Baja California y en el noroeste de México a monitorear el avance de la tormenta.

En Arizona y Nuevo México, el NHC dijo que era posible que se registraran lluvias intensas que podrían descargar hasta 5 pulgadas y emitió alertas por inundaciones repentinas aisladas hasta el sábado.

La trayectoria de Lorena aún era incierta, y cabe la posibilidad de que, ya como tormenta debilitada, toque tierra en Baja California Sur o corra en paralela a la costa oeste de México, donde se disiparía sobre aguas abiertas.

Mientras, Kiko seguía siendo un huracán de categoría cuatro en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos que rondan las 145 mph, de acuerdo con el NHC. El vórtice de la tormenta estaba a unas 1,520 millas al este de Hilo, Hawái, y se desplazaba hacia el oeste a 8 mph.

Los meteorólogos apuntaron que no se espera que Kiko se fortalezca en el próximo día o así, y debería comenzar a debilitarse gradualmente el viernes y durante el fin de semana.

No se emitieron alertas ni avisos asociados a Kiko y no hay peligro de que toque tierra.

Tags
HuracanesMéxicoCentro Nacional de HuracanesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
