Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
87°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Invest 92L se convierte en la depresión tropical siete

Aunque el sistema no representa un peligro directo para Puerto Rico, se espera que provoque marejadas y condiciones marítimas deterioradas

17 de septiembre de 2025 - 7:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gráfica que muestra la trayectoria proyectada para la depresión tropical siete. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Invest 92L se convirtió en la madrugada de este miércoles en la depresión tropical siete y, aunque no se prevé un impacto directo para Puerto Rico, se espera que el sistema provoque marejadas y condiciones marítimas deterioradas durante el fin de semana.

RELACIONADAS

“En estos momentos, la depresión tropical apunta como trayectoria oficial que se mantendrá moviéndose al noreste de nosotros. Todavía no se espera en estos momentos que sea un impacto directo para Puerto Rico y (los modelos meteorológicos) han sido bastante consistentes en los últimos días”, informó a El Nuevo Día la meteoróloga Cecille Villanueva Birriel, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“La tendríamos como tormenta tropical a las 2:00 p.m. bien al noreste de nosotros el viernes, y ya sería huracán para el fin de semana. Eso es de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (CNH), pero hay que estar pendientes a cómo se comporta el sistema. Si se forma en tormenta tropical, se llamaría Gabrielle”, explicó.

En cuanto a impactos indirectos que podría recibir la isla, la meteoróloga señaló que el mayor riesgo serían las marejadas asociadas al sistema. Sin embargo, señaló que la severidad de esas condiciones marítimas y costeras deterioradas dependerá de su trayectoria e intensidad.

“Estén muy pendientes para este fin de semana de cómo estarán esas condiciones en las costas y en el mar”, reiteró.

En su boletín de las 5:00 a.m., el CNH informó que los datos satelitales apuntan a que la depresión tropical siete estará volviéndose gradualmente más definida.

El "modelo espagueti" de huracanes: ¿qué es y debo preocuparme?

El "modelo espagueti" de huracanes: ¿qué es y debo preocuparme?

Es una herramienta importante y la meteoróloga Ada Monzón explica por qué.

Al momento, mantiene una probabilidad de formación ciclónica de 90% en las próximas 48 horas y los próximos siete días.

“Si estas tendencias continúan, podrían iniciarse avisos sobre una depresión tropical más tarde hoy”, anticipó la dependencia federal.

“Se espera que el sistema se mueva en dirección noroeste a razón de 10 a 15 millas por hora (mph) a través del Atlántico tropical y subtropical central durante los próximos días”, agrega el informe.

El CNH también vigila otra onda tropical localizada a un par de cientos de millas al este-sureste de las islas de Cabo Verde y está produciendo un área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

De acuerdo con la agencia, las condiciones ambientales son solo marginalmente conducentes, y cualquier desarrollo de este sistema debería ocurrir lentamente, mientras se desplaza hacia el oeste a razón de 15 a 20 mph a través de la porción oriental y central del Atlántico tropical.

El CNH le confirió a este sistema un potencial de desarrollo ciclónico de 10% en las próximas 48 horas y de 20% en los próximos siete días.

“Exhortamos a los ciudadanos a que se mantengan pendientes y atentos a los canales oficiales”, sostuvo Villanueva Birriel.

Tags
Breaking NewsCentro Nacional de HuracanesServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoDepresión tropical
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: