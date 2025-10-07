Opinión
Feriados
7 de octubre de 2025
85°aguaceros
El Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Invest 95L aumenta su probabilidad de desarrollo ciclónico en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes indicó que es probable que se emitan boletines sobre una depresión tropical este martes

7 de octubre de 2025 - 9:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Área de posible desarrollo del Invest 95L, según el boletín de las 8:00 a.m. del martes del Centro Nacional de Huracanes. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) mantiene bajo su lupa a la onda tropical Invest 95L, que aumentó su potencial de desarrollo ciclónico a 90% en los próximos siete días y en las próximas 48 horas.

RELACIONADAS

De acuerdo con el comunicado emitido por el CNH a las 8:00 a.m., el disturbio se está volviendo gradualmente más organizado, por lo que, si esta tendencia continúa, es probable que se emitan boletines sobre su formación a una depresión tropical más tarde hoy.

“Se espera que este sistema se mueva rápidamente hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central, y luego se desplace cerca o al norte de las Islas de Sotavento del norte entre el jueves y el viernes. Se recomienda a los interesados en esa zona que continúen monitoreando su progreso”, detalló la agencia federal.

Por su parte, la meteoróloga Mariangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó a El Nuevo Día que continúan atentos al Invest 95L, cuya área de posible desarrollo se mantiene alejada de Puerto Rico al momento.

“La mayoría de los modelos sugieren que el sistema se mueve al noreste de nuestra región así que no nos estaría afectando directamente. Pero, a partir del domingo a lunes, se ve que la colita arrastra humedad del Caribe y nos aumenta la actividad de lluvia”, anticipó.

La onda tropical, a su vez, podría deteriorar las condiciones marítimas y costeras para el fin de semana.

Advertencia, vigilancia o aviso: lo que no debes ignorar en la temporada de huracanes

Advertencia, vigilancia o aviso: lo que no debes ignorar en la temporada de huracanes

¿Cuál es cuál? La meteoróloga Ada Monzón explica.

