La tormenta tropical Jerry mantiene vientos máximos de 60 millas por hora

La tormenta tropical Jerry aumentó sus vientos máximos sostenidos a 60 millas por hora (mph) mientras continúa su trayectoria por el océano Atlántico central.

En su boletín de las 5:00 p.m., el Centro Nacional de Huracanes (CNH) indicó que el fenómeno atmosférico se localizaba en la latitud 14.8 Norte y longitud 54.7 Oeste, con movimiento hacia el oeste-noroeste a 23 mph.

“Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, y Jerry podría convertirse en un huracán para el fin de semana”, sostuvo el meteorólogo Robbie Berg, quien preparó el boletín.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a 125 millas del centro. La agencia añadió que el sistema ostenta una presión central de 1000 milibares (mb).

Según el CNH, una vigilancia de tormenta tropical permanece en efecto para muchas de las islas de Sotavento del norte. Mientras, intereses en otro lugares, como las Islas Vírgenes y Puerto Rico, deben monitorear las últimas actualizaciones.

PUBLICIDAD

Por su parte, la meteórologa Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), informó que el escenario más probable es que Jerry pase como un huracán al noreste de Puerto Rico.

“Si se da ese escenario, no tendríamos impactos directos de sistema tropical, sino indirectos como, por ejemplo, marejadas que estarían deteriorando las condiciones marítimas y costeras este fin de semana”, explicó.

“A veces, cuando las personas ven que el sistema se mantiene lejos, van a las playas y bajan la guardia”, señaló.

“Si se mueve al norte, podríamos tener humedad arrastrada a nuestra zona. Unos días después a lo mejor hay un aumento en la frecuencia de aguaceros. Sin embargo, no podemos bajar la guardia en su trayectoria”, puntualizó.

A las 2:00 p.m., Jerry se desplazaba hacia el oeste-noroeste a razón de 23 mph, se encontraba en la latitud 14.3 grados norte y longitud 53.7 grados oeste.

El próximo boletín intermedio será a las 8:00 p.m.