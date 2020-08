El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó que la tormenta tropical Laura se fortaleció al acercarse a Puerto Rico y que sus lluvias ya están afectando el área este de Puerto Rico.

En el boletín intermedio de las 2:00 p.m. el sistema se encontraba en la latitud 17.9 grados norte y longitud 67.5 grados oeste, con un movimiento de traslación hacia el oeste a razón de 18 millas por hora (mph) y vientos sostenidos de 50 mph.

El NHC añadió que esperan que el centro del ciclón se aleje de Puerto Rico esta tarde y que se acerque a la República Dominicana y Haití más tarde en el día. Sin embargo, los vientos y lluvias afectarán a prácticamente todos los pueblos de la isla. La agencia indicó que el sistema podría fortalecerse mientras se acerca a Dominicana.

Observaciones recientes en el área de Guayama y Yabucoa revelaron ráfagas de entre 55 a 58 mph, según la cuenta de Twitter del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés). También se reportaron ráfagas de hasta 75 mph en Salinas, equivalentes a un huracán categoría 1.

La meteoróloga Fernanda Ramos, del NWS, recalcó que el sistema no puede verse como un punto en el mapa, sino como una amplia zona de nubosidad que tendrá la capacidad de provocar condiciones de tormenta para toda la isla.

“Una de las lecciones aprendidas es que no debemos enfocarnos en el centro y no crear una proporción en que el centro equivale a que ahí es donde están las lluvias y tronadas más fuertes, porque eso no es correcto. Ahora mismo este sistema tiene vientos fuertes y copiosas lluvias desde su centro y se extiende a 205 millas, por tanto es bastante amplio y recibiremos esas condiciones”, explicó la experta.

Destacó que, aunque la trayectoria ha estado errática, el pronóstico de lluvias y vientos ha sido certero.

“Se ha cumplido el pronóstico de lluvias y ahora mismo ya estamos viendo las primeras bandas que ya están llegando a Vieques y comenzarán a moverse hacia la mitad este de Puerto Rico”, resaltó Ramos.

Resaltó que ya registraron una ráfaga de vientos de 39 millas por hora en la isla municipio de Culebra.

De igual manera, recalcó que no es momento para estar en el mar, debido a que las condiciones se tornarán peligrosas con oleaje que podría ascender a los 16 pies.

Más temprano, el meteorólogo Gabriel Lojero apuntó a que el mayor impacto de la tormenta serán sus lluvias y la actividad de precipitación comenzará a partir de la mañana.

“Las lluvias están ahora en las Islas Vírgenes americanas. Se tornarán más frecuentes a medida que se acerque a Puerto Rico y los estimados insisten en acumulaciones entre tres a seis pulgadas y hasta ocho en otras áreas aisladas”, indicó el experto en entrevista con El Nuevo Día.

“El centro del sistema pasará sobre el pasaje de la mona en la tarde, pero la mayoría de la lluvia está detrás del centro hacia el este, por lo que hasta la noche de hoy a mañana seguirá lloviendo. Importante, tanto el impacto en lluvias como el de los vientos no ha cambiado para Puerto Rico”, abordó.

Lojero señaló que toda la isla podría recibir hoy vientos sostenidos de 40 millas por hora y ráfagas de viento que superen las 50 millas por hora entre las bandas de lluvia.

“No se puede bajar la guardia. Los modelos están alertando que ya avanzada la mañana empezarán las fuertes lluvias”, puntualizó.