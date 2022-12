Cualquier festividad o actividad de recreación que desees realizar a partir de hoy, viernes, y durante todo este fin de semana de Navidad deberá ser tierra adentro y no en ninguna de las playas de la costa norte de Puerto Rico o expuestas al océano Atlántico, debido a un evento de marejadas que representa un riesgo de vida para bañistas.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que una boya localizada a 170 millas náuticas al norte-noreste de San Juan está midiendo entre 8 y 10 pies de altura de las olas y un rango de 18 a 19 segundos de periodo entre una ola y otra, lo que significa que la marejada tiene suficiente energía como para romper con fuerza en la costa.

Una intensidad de una marejada como la medida por dicha boya puede provocar olas rompientes de, aproximadamente, 8 a 13 pies de altura, estimó la agencia.

El meteorólogo Ian Colón Pagán recalcó que es importante que la población conozca los riesgos que representa un evento como este y comprenda que no es momento de estar en las playas.

“Si quiere ir a las playas, están las de la costa sur, que tienen mejores condiciones”, acotó en entrevista con El Nuevo Día.

La agencia mantiene tres advertencias en efecto ante la peligrosidad de las condiciones.

Los avisos y advertencias son:

- Advertencia de resacas fuertes hasta las 6:00 p.m. del próximo lunes, 26 de diciembre.

- Riesgo alto de corrientes marinas hasta las 6:00 p.m. del próximo lunes, 26 de diciembre.

- Advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta las 2:00 p.m. del próximo lunes, 26 de diciembre.

No obstante, la vigencia de cada una está sujeta a cambiar, según el análisis que realice el SNM.

Colón Pagán señaló que la advertencia de resacas fuertes y el riesgo alto de corrientes marinas abarca toda la costa norte desde el noroeste hasta el noreste, incluyendo Vieques y Culebra. De hecho, la isla de St. Croix, también, fue añadida bajo dicho producto.

Insistió, al tiempo, que las condiciones marítimas que se están reportando y se extenderán todo el fin de semana pueden acabar con la vida de, incluso, los mejores nadadores y surfistas. Por ejemplo, aunque a simple vista disminuya la altura de las olas que rompen en la costa -escenario poco probable en estos próximos tres días- las personas no pueden concluir que ya no existe peligro, puesto que comoquiera seguirá alto el riesgo de corrientes submarinas, que no se ven desde afuera.

La persona que quede atrapada en una corriente marina debe conocer cuatro pasos importantes:

- No luche contra la corriente.

- Nade paralelo a la orilla hasta que la corriente se debilite y pueda, entonces, nadar hacia la orilla.

- Si no logra escapar, manténgase flotando

- Si necesita ayuda, grite o agite los brazos

Respecto a las condiciones del tiempo, Colón Pagán indicó que el patrón que experimentará Puerto Rico este fin de semana será relativamente estable, en parte, por la cercanía de una alta presión en la atmósfera.

No obstante, ese fenómeno provocará un cambio en la dirección del viento para que sople más desde el este-sureste a razón de 15 a 20 nudos (17 a 23 millas por hora), por lo que es posible que algunos parchos de humedad sean arrastrados sobre tierra y provoquen aguaceros pasajeros.

Las interrupciones de lluvia, que no serían significativas, pueden afectar áreas como la mitad norte y algunos sectores en el oeste.

De momento, el sábado en la noche, Día de Nochebuena, y la mañana del domingo, Día de Navidad, se proyectan como el momento con mayor oportunidad de desarrollo de aguaceros pasajeros y dispersos durante este fin de semana, según los modelos.

Asimismo, las temperaturas deberán permanecer cerca o en lo normal para esta fecha.

La temperatura promedio para un día como hoy en San Juan es de 84 grados Fahrenheit (°F), mientras que el récord es de 90 °F y data del 1995.

Acerca de las posiciones del sol, el amanecer fue a las 6:53 a.m., mientras que la puesta del sol debe darse a las 5:54 p.m. El mediodía solar debe concretarse a las 12:23 p.m.