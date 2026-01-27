Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lluvias pasajeras y alto riesgo de corrientes marinas: este es el pronóstico para el martes

Un breve pulso de una marejada del norte deteriorará las condiciones marítimas y costeras

27 de enero de 2026 - 8:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estos aguaceros son pasajeros y no se espera que dejen acumulaciones de agua. (Archivo/GFR)
El riesgo de inundaciones para este martes es limitado.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aguaceros dispersos y condiciones marítimas peligrosas dominarán el tiempo en Puerto Rico este martes, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según la meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM, un parcho de humedad provocará aguaceros a través del este y el interior este de la isla durante horas de la mañana, algunos de intensidad moderada a fuerte.

Zayas añadió que, debido a la humedad disponible y a efectos locales, se esperan lluvias más intensas en horas de la tarde sobre el oeste y el interior-oeste, particularmente en el suroeste de Puerto Rico.

Sin embargo, el riesgo de inundaciones es limitado.

En cuanto a las condiciones marítimas, la meteoróloga indicó que un pulso breve de una marejada del norte mantendrá condiciones peligrosas en las aguas mar afuera del Atlántico, donde permanece en efecto una advertencia para embarcaciones pequeñas hasta las 6:00 p.m.

Además, persiste un riesgo alto de corrientes marinas amenazantes a la vida en las costas norte y este de Puerto Rico, mientras que el riesgo es moderado para Vieques, Culebra, y las costas sur y oeste de la isla.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
