Lluvias pasajeras y alto riesgo de corrientes marinas: este es el pronóstico para el martes

Aguaceros dispersos y condiciones marítimas peligrosas dominarán el tiempo en Puerto Rico este martes, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según la meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM, un parcho de humedad provocará aguaceros a través del este y el interior este de la isla durante horas de la mañana, algunos de intensidad moderada a fuerte.

Zayas añadió que, debido a la humedad disponible y a efectos locales, se esperan lluvias más intensas en horas de la tarde sobre el oeste y el interior-oeste, particularmente en el suroeste de Puerto Rico.

Sin embargo, el riesgo de inundaciones es limitado.

En cuanto a las condiciones marítimas, la meteoróloga indicó que un pulso breve de una marejada del norte mantendrá condiciones peligrosas en las aguas mar afuera del Atlántico, donde permanece en efecto una advertencia para embarcaciones pequeñas hasta las 6:00 p.m.

Además, persiste un riesgo alto de corrientes marinas amenazantes a la vida en las costas norte y este de Puerto Rico, mientras que el riesgo es moderado para Vieques, Culebra, y las costas sur y oeste de la isla.