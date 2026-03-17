Mar picado y corrientes peligrosas por ráfagas de hasta 30 millas por hora: así estará el tiempo este martes
El patrón ventoso también arrastrará parchos de humedad sobre la isla
17 de marzo de 2026 - 8:13 AM
17 de marzo de 2026 - 8:13 AM
Las condiciones marítimas continúan deterioradas en gran parte de Puerto Rico debido a un patrón de vientos fuertes que continuará al menos hasta el miércoles, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
El meteorólogo Carlos Anselmi, del SNM, explicó que el viento estará entre 15 a 20 millas por hora (mph), con ráfagas que podrían alcanzar las 30 mph.
Por tal razón, se mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta, al menos, la noche del miércoles.
De igual forma, el oleaje generado por el viento está afectando las condiciones en las playas, donde existe un riesgo alto de corrientes marinas para casi todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. En el oeste, el riesgo es moderado.
Según Anselmi, ese flujo de viento también está arrastrando parchos de humedad, desde las aguas cercanas, hacia la isla, provocando períodos de lluvia ocasionales, a pesar de que predominarán condiciones mayormente soleadas.
“Aunque habrá mucho período de sol y condiciones despejadas no podemos descartar aguaceros pasajeros. Ahora en la mañana, vemos algunos en la mitad sur y el interior. En horas de la tarde, podríamos ver en el este. Tampoco se puede descartar que esos aguaceros se muevan hacia la montaña y el oeste en menor grado”, informó.
Agregó que se espera que el patrón ventoso persista durante los próximos días, aunque disminuirá gradualmente hacia mediados de semana.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: