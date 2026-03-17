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Mar picado y corrientes peligrosas por ráfagas de hasta 30 millas por hora: así estará el tiempo este martes

El patrón ventoso también arrastrará parchos de humedad sobre la isla

17 de marzo de 2026 - 8:13 AM

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The National Weather Service is maintaining a warning for small boat operators and a high risk of ocean currents (GFR Media).
El oleaje generado por el viento está afectando las condiciones en las playas.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las condiciones marítimas continúan deterioradas en gran parte de Puerto Rico debido a un patrón de vientos fuertes que continuará al menos hasta el miércoles, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

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El meteorólogo Carlos Anselmi, del SNM, explicó que el viento estará entre 15 a 20 millas por hora (mph), con ráfagas que podrían alcanzar las 30 mph.

Por tal razón, se mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta, al menos, la noche del miércoles.

De igual forma, el oleaje generado por el viento está afectando las condiciones en las playas, donde existe un riesgo alto de corrientes marinas para casi todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. En el oeste, el riesgo es moderado.

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Según Anselmi, ese flujo de viento también está arrastrando parchos de humedad, desde las aguas cercanas, hacia la isla, provocando períodos de lluvia ocasionales, a pesar de que predominarán condiciones mayormente soleadas.

“Aunque habrá mucho período de sol y condiciones despejadas no podemos descartar aguaceros pasajeros. Ahora en la mañana, vemos algunos en la mitad sur y el interior. En horas de la tarde, podríamos ver en el este. Tampoco se puede descartar que esos aguaceros se muevan hacia la montaña y el oeste en menor grado”, informó.

Agregó que se espera que el patrón ventoso persista durante los próximos días, aunque disminuirá gradualmente hacia mediados de semana.

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Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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