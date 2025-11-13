Marejada del norte provoca oleaje peligroso en Puerto Rico

Una marejada del norte-noroeste ha provocado un deterioro rápido de las condiciones marítimas y costeras en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Ante esto, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió sobre “resacas que amenazan la vida, oleaje alto, erosión de playa localizada y mares peligrosos para embarcaciones pequeñas”.

Las condiciones peligrosas continuarán por lo menos hasta el viernes, especialmente en las costas expuestas al océano Atlántico. Por ende, se recomendó evitar el agua, mantenerse lejos de las rocas y del oleaje rompiente, y seguir todas las banderas y avisos en las playas.

“Tenemos una advertencia de resacas fuertes para las playas expuestas al oeste y al norte debido a una marejada. Esto sería hasta al menos las 6:00 p.m.”, dijo a El Nuevo Día la meteoróloga María Novoa.

Además de la advertencia de resacas fuertes, explicó, hay un riesgo alto de corrientes marinas hasta las 6:00 a.m. del viernes, el cual incluye Culebra, al este de Puerto Rico.

De igual forma, la científica indicó que hay una advertencia para pequeñas embarcaciones para aguas mar afuera y las costas expuestas al Atlántico, que incluye también el pasaje de la Mona.

“En las áreas bajo advertencia de resacas fuertes se esperan olas rompientes entre 8 a 10 pies, mientras que, en el caso de la (zona bajo) advertencia para pequeñas embarcaciones, de seis a siete pies”, dijo.

Aguaceros pasajeros

De otro lado, Novoa mencionó que, durante la mañana, se podrían experimentar aguaceros pasajeros, pero ninguno significativo. Mientras que, en la tarde, se esperan aguaceros y tronadas aisladas para la parte interior hacia el oeste, por lo que podrían ocurrir acumulaciones en las carreteras y en áreas de poco drenaje. “Hay que tener precaución”, precisó.

La meteoróloga indicó que no se espera un riesgo significativo de calor para los próximos días en Puerto Rico, aunque áreas aisladas podrían sobrepasar los 100 grados. “Pero eso no es para toda la isla, y no es significativo”, comentó a este medio.