Marejadas del norte provocarán oleaje peligroso hasta principios de la próxima semana

Una combinación de peligros marítimos y costeros afectará a Puerto Rico y Culebra desde este viernes hasta principios de la próxima semana, incluyendo el último fin de semana del año, debido a pulsos de marejadas del norte, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Hoy, hay un riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte, incluyendo sectores extendiéndose desde Rincón hacia Aguadilla y Fajardo. Podrían registrarse olas rompientes de entre cuatro y siete pies”, alertó la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano.

“Van a continuar llegando marejadas generando oleaje bastante peligroso y no se descarta que para mañana haya otra advertencia de resacas fuertes”, anticipó.

En términos del tiempo, Inglés Serrano señaló que hoy se perfila como un día “bastante bello”.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Indicó que el país permanece bajo el dominio de una masa de aire seco, con poca nubosidad, lo que permitió un descenso notable en las temperaturas durante la noche de Navidad.

“Tuvimos temperaturas en la noche en la zona de la montaña que estuvieron en los bajos 60 grados Fahrenheit. De hecho, ahora en la mañana, continúan entre los 60 y 65. En los sectores costeros, tuvimos temperaturas en los bajos 70″, compartió.

Estas condiciones agradables persistirán durante este viernes.