Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Marejadas del norte provocarán oleaje peligroso hasta principios de la próxima semana

Podrían registrarse, este viernes, olas rompientes de entre cuatro y siete pies en la costa

26 de diciembre de 2025 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hoy se perfila como un día “bastante bello”. (sara.marrero@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una combinación de peligros marítimos y costeros afectará a Puerto Rico y Culebra desde este viernes hasta principios de la próxima semana, incluyendo el último fin de semana del año, debido a pulsos de marejadas del norte, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Hoy, hay un riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte, incluyendo sectores extendiéndose desde Rincón hacia Aguadilla y Fajardo. Podrían registrarse olas rompientes de entre cuatro y siete pies”, alertó la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano.

“Van a continuar llegando marejadas generando oleaje bastante peligroso y no se descarta que para mañana haya otra advertencia de resacas fuertes”, anticipó.

En términos del tiempo, Inglés Serrano señaló que hoy se perfila como un día “bastante bello”.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Indicó que el país permanece bajo el dominio de una masa de aire seco, con poca nubosidad, lo que permitió un descenso notable en las temperaturas durante la noche de Navidad.

“Tuvimos temperaturas en la noche en la zona de la montaña que estuvieron en los bajos 60 grados Fahrenheit. De hecho, ahora en la mañana, continúan entre los 60 y 65. En los sectores costeros, tuvimos temperaturas en los bajos 70″, compartió.

Estas condiciones agradables persistirán durante este viernes.

Respecto a la lluvia, la meteoróloga señaló que podrían desarrollarse aguaceros aislados por efectos locales, principalmente en el interior de la isla, aunque no se anticipa actividad significativa y la distribución será variable.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: