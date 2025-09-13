Meteorología emite una advertencia de inundaciones para varios pueblos

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, este sábado, una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentan esta tarde fuertes llluvias y tronadas.

La dependencia federal precisó que los siguientes municipios se encuentran bajo advertencia:

Ciales, Morovis y Jayuya: hasta las 4:30 p.m.

hasta las 4:30 p.m. Barceloneta, Manatí, Lares, Utuado, Florida y Arecibo: hasta las 4:30 p.m.

hasta las 4:30 p.m. Aguadilla, Isabela, Camuy, Hatillo y Quebradillas: hasta las 4:30 p.m.

De acuerdo con el SNM, a la 1:26 p.m., el radar Doppler de la agencia alertó sobre la presencia tronadas.

Al momento, entre una a dos pulgadas de lluvia han caído en los sectores mencionados. Sin embargo, no se descarta que reciban entre una a tres pulgadas de precipitación adicional.

Más temprano, el meteorólogo Manuel Ramos anticipó a El Nuevo Día que el patrón típico de calor, aguaceros y tronadas marcaría las condiciones del tiempo de este sábado.

Ante las altas temperaturas, la dependencia federal emitió una advertencia de calor vigente de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. para todos los municipios y zonas costeras.

PUBLICIDAD

No obstante, Ramos señaló que en horas de la tarde, los cielos despejados serían reemplazados por nubosidad y humedad, lo que daría paso al desarrollo de aguaceros y tronadas en distintos sectores de la isla.