Meteorología emite una advertencia de inundaciones para varios pueblos
Al momento, entre una a dos pulgadas de lluvia han caído en esos sectores
13 de septiembre de 2025 - 2:08 PM
Actualizado el 13 de septiembre de 2025 - 3:03 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, este sábado, una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentan esta tarde fuertes llluvias y tronadas.
La dependencia federal precisó que los siguientes municipios se encuentran bajo advertencia:
De acuerdo con el SNM, a la 1:26 p.m., el radar Doppler de la agencia alertó sobre la presencia tronadas.
Al momento, entre una a dos pulgadas de lluvia han caído en los sectores mencionados. Sin embargo, no se descarta que reciban entre una a tres pulgadas de precipitación adicional.
Más temprano, el meteorólogo Manuel Ramos anticipó a El Nuevo Día que el patrón típico de calor, aguaceros y tronadas marcaría las condiciones del tiempo de este sábado.
Ante las altas temperaturas, la dependencia federal emitió una advertencia de calor vigente de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. para todos los municipios y zonas costeras.
No obstante, Ramos señaló que en horas de la tarde, los cielos despejados serían reemplazados por nubosidad y humedad, lo que daría paso al desarrollo de aguaceros y tronadas en distintos sectores de la isla.
La actividad más intensa se espera en el interior hacia el oeste-noroeste, donde existe un riesgo elevado de inundaciones, mientras que para Vieques y Culebra, la zona este y metropolitana se mantendrá un riesgo limitado.
