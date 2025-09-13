Opinión
13 de septiembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Meteorología emite una advertencia de inundaciones para varios pueblos

Al momento, entre una a dos pulgadas de lluvia han caído en esos sectores

13 de septiembre de 2025 - 2:08 PM

Actualizado el 13 de septiembre de 2025 - 3:03 PM

De acuerdo con el SNM, a la 1:26 p.m., el radar Doppler de la agencia alertó sobre la presencia tronadas. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, este sábado, una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentan esta tarde fuertes llluvias y tronadas.

RELACIONADAS

La dependencia federal precisó que los siguientes municipios se encuentran bajo advertencia:

  • Ciales, Morovis y Jayuya: hasta las 4:30 p.m.
  • Barceloneta, Manatí, Lares, Utuado, Florida y Arecibo: hasta las 4:30 p.m.
  • Aguadilla, Isabela, Camuy, Hatillo y Quebradillas: hasta las 4:30 p.m.

De acuerdo con el SNM, a la 1:26 p.m., el radar Doppler de la agencia alertó sobre la presencia tronadas.

Al momento, entre una a dos pulgadas de lluvia han caído en los sectores mencionados. Sin embargo, no se descarta que reciban entre una a tres pulgadas de precipitación adicional.

Más temprano, el meteorólogo Manuel Ramos anticipó a El Nuevo Día que el patrón típico de calor, aguaceros y tronadas marcaría las condiciones del tiempo de este sábado.

Ante las altas temperaturas, la dependencia federal emitió una advertencia de calor vigente de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. para todos los municipios y zonas costeras.

No obstante, Ramos señaló que en horas de la tarde, los cielos despejados serían reemplazados por nubosidad y humedad, lo que daría paso al desarrollo de aguaceros y tronadas en distintos sectores de la isla.

La actividad más intensa se espera en el interior hacia el oeste-noroeste, donde existe un riesgo elevado de inundaciones, mientras que para Vieques y Culebra, la zona este y metropolitana se mantendrá un riesgo limitado.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
