El pasado mes de mayo en el área de San Juan culminó como uno de los más cálidos y secos, un patrón que, también, registró el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan en sus estaciones de monitoreo en las Islas Vírgenes Americanas.

Este año, las tradicionales “lluvias de mayo” no se registraron y los patrones de calor durante dicho mes fueron tan intensos que la agencia meteorológica emitió 12 advertencias de calor y dos avisos de calor extremo. Una fuerte alta presión que alteró el comportamiento del viento, sumado a los cambios promovidos por el fenómeno El Niño, pudiera ser una de las razones para estos registros inusuales.

Las referencias climatológicas oficiales que se hacen sobre Puerto Rico son basadas en San Juan, porque es el municipio donde ubica la estación meteorológica oficial, específicamente, en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

La temperatura promedio (que combina la temperatura máxima y mínima) en San Juan el pasado mes fue de 83.1 grados Fahrenheit (°F), lo que posiciona a mayo del 2023 como el sexto mayo más cálido en el archivo climatológico de la isla, que comienza desde 1956. La temperatura promedio observada está 1.5 °F por encima del promedio.

Mientras, para la misma región la acumulación total de lluvias durante el pasado mes fue de 4 pulgadas, lo que se traduce a 1.54 pulgadas por debajo del promedio para el mismo periodo.

De hecho, el mes culminó con una acumulación por debajo del promedio, pese a que el 19 de mayo se rebasó el récord de acumulación de lluvia para ese día en San Juan con 2.65 pulgadas. El registro anterior era de 1.83 y databa del 1965.

“El mes de mayo realmente fue considerablemente seco para nuestra región. Entre Salinas y San Juan hubo un área que tuvo deficiencias de lluvia que van de una dos pulgadas para el área sur y de tres a cinco pulgadas para el área metropolitana. La razón de ver ese gradiente, comparado con el sur y oeste, fue por los tipos de evento que recibimos durante el mes de mayo”, señaló a El Nuevo Día el meteorólogo Emanuel Rodríguez González, quien labora en el SNM.

“Cuando tuvimos las diferentes vaguadas que se estuvieron moviendo sobre la región, pues las lluvias la arrastraron sobre municipios del este, pero esas lluvias no penetraron más tierra adentro. Mientras, las lluvias del oeste se debe, mayormente, por efectos locales, por eso allí es más difícil que veamos esa deficiencia de lluvias”, agregó.

Desde un análisis climatológico, mayo suele ser un mes húmedo, previo al inicio de la temporada de huracanes, conocido, a su vez, como el periodo de lluvias en la isla. Sin embargo, el experto señaló que el mes “se comportó de manera seca”.

“Todos los aeropuertos terminaron más seco de lo normal. Pero es curioso que la desviación del promedio de precipitación en San Juan, desde que comenzó el año, calcula con valores más altos que el promedio climatológico”, destacó Rodríguez González, refiriéndose a que la acumulación de lluvia, desde enero hasta mayo, en San Juan está 1.03 pulgadas por encima del promedio.

El meteorólogo aludió a los aeropuertos, porque es en dichas instalaciones donde tiene situadas sus estaciones meteorológicas oficiales.

“Lo importante es destacar que no porque sea promedio tiene que ser normal, porque no implica lo mismo. Lo que ha ocurrido es que la distribución de lluvias no ha sido uniforme a través de todos los meses de lo que va de año”, planteó.

El experto agregó que el comportamiento de condiciones anormalmente secas y sequías se deterioró el pasado mes, siendo una línea diagonal entre San Juan y Salinas el área más afectada.

Incluso, el Sistema Nacional Integrado de Información sobre Sequías (NIDIS, por sus siglas en inglés) informó ayer, jueves, que continúa en aumento ese patrón se condiciones atípicamente secas. Un 34.50 % de la isla está bajo dicha categoría, mientras que un 5.22 % está bajo sequía moderada.

A largo plazo, la perspectiva para los próximos tres meses, basada en el análisis del conjunto de modelos, sugiere que Puerto Rico e Islas Vírgenes tendrían, entre junio a agosto, patrones de lluvia por encima de lo normal, aunque los cambios que genere El Niño a medida que fortalezca su dominio pudieran incidir en algunos cambios.

Para el mismo periodo, el conjunto de modelos sugiere anomalías de precipitación de, al menos, 2 pulgadas de acumulación por encima del promedio.

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés).