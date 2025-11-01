Opinión
1 de noviembre de 2025
78°lluvia fuerte
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Onda tropical provocará aguaceros y tronadas en la isla

Además, hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas de Puerto Rico

1 de noviembre de 2025 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una onda tropical estará dejando fuertes lluvias y tronadas este sábado en casi toda la Isla. (NHC/NOAA)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una onda tropical dejará este sábado, 1 de noviembre, fuertes lluvias y tronadas en gran parte de Puerto Rico, según el pronóstico más reciente del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

“Una onda tropical traerá aguaceros y tronadas hoy. Mantente atento a las condiciones del tiempo”, advirtió la agencia en sus redes sociales.

El SNM indicó que el riesgo de inundaciones será elevado en sectores del este, centro y oeste, mientras que otras áreas podrían experimentar solo inundaciones urbanas o de riachuelos aisladas.

A tales fines, una gráfica del SNM muestra que toda la isla recibiría cantidades significativas de lluvia.

Condiciones marítimas

La agencia también reportó un riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las playas de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.

Se esperan olas de 3 a 5 pies, con posibilidad de corrientes peligrosas. Por seguridad, recomienda nadar cerca de salvavidas y respetar las banderas de advertencia.

Además, está vigente un aviso para embarcaciones pequeñas en aguas del Atlántico mar adentro desde la noche de este sábado hasta mañana domingo.

Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoMeteorologíaServicio Nacional de MeteorologíaLluvias
