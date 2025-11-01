Onda tropical provocará aguaceros y tronadas en la isla

“Una onda tropical traerá aguaceros y tronadas hoy. Mantente atento a las condiciones del tiempo”, advirtió la agencia en sus redes sociales.

El SNM indicó que el riesgo de inundaciones será elevado en sectores del este, centro y oeste, mientras que otras áreas podrían experimentar solo inundaciones urbanas o de riachuelos aisladas.

A tales fines, una gráfica del SNM muestra que toda la isla recibiría cantidades significativas de lluvia.

Condiciones marítimas

La agencia también reportó un riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las playas de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.

Se esperan olas de 3 a 5 pies, con posibilidad de corrientes peligrosas. Por seguridad, recomienda nadar cerca de salvavidas y respetar las banderas de advertencia.