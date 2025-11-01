Onda tropical provocará aguaceros y tronadas en la isla
Además, hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas de Puerto Rico
1 de noviembre de 2025 - 8:24 AM
Una onda tropical dejará este sábado, 1 de noviembre, fuertes lluvias y tronadas en gran parte de Puerto Rico, según el pronóstico más reciente del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.
“Una onda tropical traerá aguaceros y tronadas hoy. Mantente atento a las condiciones del tiempo”, advirtió la agencia en sus redes sociales.
El SNM indicó que el riesgo de inundaciones será elevado en sectores del este, centro y oeste, mientras que otras áreas podrían experimentar solo inundaciones urbanas o de riachuelos aisladas.
A tales fines, una gráfica del SNM muestra que toda la isla recibiría cantidades significativas de lluvia.
[NOV 1] A tropical wave will bring showers and thunderstorms today! Remain weather aware! | ¡Una onda tropical traerá aguaceros y tronadas hoy! Mantente atento a las condiciones del tiempo.— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 1, 2025
La agencia también reportó un riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las playas de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.
Se esperan olas de 3 a 5 pies, con posibilidad de corrientes peligrosas. Por seguridad, recomienda nadar cerca de salvavidas y respetar las banderas de advertencia.
Además, está vigente un aviso para embarcaciones pequeñas en aguas del Atlántico mar adentro desde la noche de este sábado hasta mañana domingo.
