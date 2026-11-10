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Otra ronda de lluvias y tronadas en Puerto Rico: conoce las zonas que podrían verse afectadas

También se mantiene en efecto un alto riesgo de corrientes marinas para playas del norte

10 de noviembre de 2026 - 8:30 AM

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Se espera una tarde similar aunque menos activa de lluvias. (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El norte y el centro de Puerto Rico tendrán otra ronda de lluvias y tronadas durante la tarde del martes, debido a la humedad localizada sobre la zona. Sin embargo, se espera que la actividad sea menos intensa que en los últimos días, según los pronósticos del del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

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De acuerdo al meteorólogo de esa oficina, Kevin Martínez, algunas lluvias podrían causar inundaciones urbanas y acumulación de agua en carreteras.

“A pesar de que la lluvia no debe ser tan extensa, donde sí se forme pues sí pudiera dejar impactos de inundaciones y, como el suelo ya está saturado, algunos deslizamientos de tierras son posibles”, advirtió el meteorólogo al conversar con El Nuevo Día.

Con relación a las condiciones marítimas, se mantiene en efecto una alerta por riesgo alto de corrientes para las playas del norte, noroeste y noreste de la isla, al igual que en las de la isla municipio de Culebra.

“Ese riesgo alto debe continuar por lo menos hasta mañana a las 6:00 a.m., porque fue extendido”, apuntó el meteorólogo.

El SNM también mantiene activa, hasta las 9:15 a.m., una advertencia por condiciones marítimas peligrosas en las aguas mar afuera del norte de Puerto Rico debido a fuertes tronadas “que no se espera que se muevan sobre tierra”.

Por otra parte, la temperatura continuarán altas y se mantiene una advertencia por riesgo de calor para las personas más vulnerables, como adultos mayores y niños.

“Ya hacia el resto de la semana, el viento estará más del sur todavía y eso va a provocar condiciones más calurosas, particularmente desde el jueves en adelante”, adelantó Martínez.

De acuerdo al meteorólogo, el calor durante esta temporada está ligado a la organización de presiones altas y bajas sobre la región que dejaron a Puerto Rico en un “entremedio” con condiciones inusuales para la época.

“Eso provocó que el viento estuviese bien lento, bien variable, del oeste el fin de semana, del sureste, sur en los últimos días y ya entonces mañana se establece la alta presión nuevamente y va a aumentar la velocidad del viento y que esté un poco más del sureste que es más típico, pero todavía un poco lento o más suave de lo usual”, destacó.

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Breaking NewsTiempo en Puerto RicoTiempoMeteorologíaServicio Nacional de MeteorologíaLluviasCorrientes submarinas peligrosascalor
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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