¿Planes para Halloween? Conoce cómo va a estar el tiempo este fin de semana
Aguaceros podrían esperarse durante la Noche de Brujas y los próximos días
30 de octubre de 2026 - 8:33 AM
30 de octubre de 2026 - 8:33 AM
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Quienes tengan planes al aire libre para celebrar Halloween el sábado deberán estar pendientes al pronóstico, pues las lluvias podrían tornarse más frecuentes durante la noche, principalmente en el este de Puerto Rico.
Aunque el fin de semana comenzará con condiciones bastante tranquilas, la cercanía de una vaguada podría favorecer un aumento en los aguaceros entre la noche del sábado y el domingo.
La meteoróloga Mariangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que la entrada de aire seco también influirá en el panorama, por lo que se anticipa un fin de semana variable.
Para el sábado, se esperan condiciones mayormente tranquilas durante las primeras horas del día, seguidas por la actividad de lluvia típica de la tarde en el oeste y noroeste de la isla.
Sin embargo, quienes salgan durante la noche a recoger dulces o participar de otras celebraciones de Halloween podrían encontrarse con períodos de lluvia más frecuentes hacia el este. El domingo, en tanto, debe permanecer un poco más húmedo.
Ante ese escenario, la meteoróloga recomendó, a quienes tengan actividades al aire libre, mantenerse pendientes a las actualizaciones del pronóstico para que puedan prepararse.
Mientras, este viernes se perfila caluroso y con cielo mayormente despejado, aunque podrían registrarse algunos aguaceros pasajeros hasta el mediodía. Durante la tarde, las lluvias se concentrarán en el oeste y noroeste debido a los efectos locales.
Para quienes contemplen una visita a la playa durante el fin de semana, Marrero advirtió que el riesgo de corrientes marinas permanecerá moderado en las costas del norte, oeste y este, por lo que exhortó a ejercer precaución.
En esas áreas, el oleaje podría alcanzar los cuatro pies en ocasiones, mientras que mar afuera fluctuará entre cuatro y cinco pies.
Los operadores de embarcaciones pequeñas también deberán tomar precauciones, pues podrían encontrar condiciones algo picadas en ocasiones.
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