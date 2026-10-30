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¿Planes para Halloween? Conoce cómo va a estar el tiempo este fin de semana

Aguaceros podrían esperarse durante la Noche de Brujas y los próximos días

30 de octubre de 2026 - 8:33 AM

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En cuanto a los niños, recomendó que en el recorrido para recoger dulces deben que caminar y no correr, así como ponerse zapatos cómodos con suelas que no resbalen. (Archivo)
Este viernes se perfila caluroso y con cielo mayormente despejado.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Quienes tengan planes al aire libre para celebrar Halloween el sábado deberán estar pendientes al pronóstico, pues las lluvias podrían tornarse más frecuentes durante la noche, principalmente en el este de Puerto Rico.

Aunque el fin de semana comenzará con condiciones bastante tranquilas, la cercanía de una vaguada podría favorecer un aumento en los aguaceros entre la noche del sábado y el domingo.

La meteoróloga Mariangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que la entrada de aire seco también influirá en el panorama, por lo que se anticipa un fin de semana variable.

Para el sábado, se esperan condiciones mayormente tranquilas durante las primeras horas del día, seguidas por la actividad de lluvia típica de la tarde en el oeste y noroeste de la isla.

Sin embargo, quienes salgan durante la noche a recoger dulces o participar de otras celebraciones de Halloween podrían encontrarse con períodos de lluvia más frecuentes hacia el este. El domingo, en tanto, debe permanecer un poco más húmedo.

La Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis celebrará este sábado el evento educativo libre de costo "Más allá de la piel" en Vivo Beach Club, en Isla Verde. La jornada, abierta a pacientes y familiares, incluirá clínicas dermatológicas desde las 9:00 a.m., conferencias sobre nutrición, salud mental y tratamientos, además de orientación sobre el Plan Vital. Para registro e información, los interesados pueden enviar un mensaje de texto al 787-376-7604.Juncos celebrará este domingo, 1 de noviembre, el 50 aniversario del Maratón Internacional Junqueño Modesto Carrión (10K), evento deportivo que partirá a las 4:00 p.m. desde el desvío Josué Díaz en la carretera PR-9919 (entrada al barrio Mamey) y concluirá en el Complejo Deportivo municipal. La edición de este año rinde homenaje póstumo a Juan H. "Johnny" Vázquez Caballero, creador del histórico logo de la carrera.Moneró Café Teatro & Bar, en el Bellas Artes de Caguas, presentará una edición especial de Halloween con el espectáculo "Drag Show & Party" conducido por la comediante y anfitriona La Bichi. La velada de transformismo, humor y fantasía contará con las presentaciones de artistas como Kim Moore, Sapphire Bee y Tiny D’Witshes.
1 / 12 | Con o sin disfraz: esto es lo que hay para gozar este fin de semana de Halloween. La Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis celebrará este sábado el evento educativo libre de costo "Más allá de la piel" en Vivo Beach Club, en Isla Verde. La jornada, abierta a pacientes y familiares, incluirá clínicas dermatológicas desde las 9:00 a.m., conferencias sobre nutrición, salud mental y tratamientos, además de orientación sobre el Plan Vital. Para registro e información, los interesados pueden enviar un mensaje de texto al 787-376-7604. - Suministrada

Ante ese escenario, la meteoróloga recomendó, a quienes tengan actividades al aire libre, mantenerse pendientes a las actualizaciones del pronóstico para que puedan prepararse.

Mientras, este viernes se perfila caluroso y con cielo mayormente despejado, aunque podrían registrarse algunos aguaceros pasajeros hasta el mediodía. Durante la tarde, las lluvias se concentrarán en el oeste y noroeste debido a los efectos locales.

Para quienes contemplen una visita a la playa durante el fin de semana, Marrero advirtió que el riesgo de corrientes marinas permanecerá moderado en las costas del norte, oeste y este, por lo que exhortó a ejercer precaución.

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En esas áreas, el oleaje podría alcanzar los cuatro pies en ocasiones, mientras que mar afuera fluctuará entre cuatro y cinco pies.

Los operadores de embarcaciones pequeñas también deberán tomar precauciones, pues podrían encontrar condiciones algo picadas en ocasiones.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoHalloween
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