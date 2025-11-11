Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de noviembre de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pocas lluvias y altas temperaturas: índices de hasta 108 grados en zonas costeras

De igual forma, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y este

11 de noviembre de 2025 - 7:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actualmente, la Isla está influenciada por una alta presión que se desarrolla en el Atlántico Central. (Archivo / GFR Media)
La actividad de lluvia será limitada.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las condiciones del tiempo se mantendrán relativamente estables este martes, con solo algunos aguaceros pasajeros en sectores del este de Puerto Rico debido al paso de parchos de humedad.

“Vamos a tener poca nubosidad y será un día bastante tranquilo”, informó la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

En la tarde, la actividad de lluvia será limitada, predominando el cielo mayormente despejado en gran parte de la isla.

La científica agregó que los índices de calor podrían alcanzar los 108 grados Fahrenheit en zonas costeras, por lo que las poblaciones más vulnerables como los niños y los adultos mayores deben ejercer precaución.

Por otro lado, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y este, incluyendo Culebra. Un riesgo moderado implica que la formación de corrientes es posible, particularmente cerca de muelles.

Novoa anticipó que ese riesgo aumentará, el jueves, a elevado debido a la llegada de una marejada del norte.

“Si esta semana planificó ir a la playa tiene esos días libres, deben de ejercer precaución”, reiteró.

Agregó que, de cara al fin de semana, se espera un aumento en la actividad de aguaceros.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: