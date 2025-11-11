Pocas lluvias y altas temperaturas: índices de hasta 108 grados en zonas costeras

Las condiciones del tiempo se mantendrán relativamente estables este martes, con solo algunos aguaceros pasajeros en sectores del este de Puerto Rico debido al paso de parchos de humedad.

“Vamos a tener poca nubosidad y será un día bastante tranquilo”, informó la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

En la tarde, la actividad de lluvia será limitada, predominando el cielo mayormente despejado en gran parte de la isla.

La científica agregó que los índices de calor podrían alcanzar los 108 grados Fahrenheit en zonas costeras, por lo que las poblaciones más vulnerables como los niños y los adultos mayores deben ejercer precaución.

Por otro lado, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y este, incluyendo Culebra. Un riesgo moderado implica que la formación de corrientes es posible, particularmente cerca de muelles.

Novoa anticipó que ese riesgo aumentará, el jueves, a elevado debido a la llegada de una marejada del norte.

“Si esta semana planificó ir a la playa tiene esos días libres, deben de ejercer precaución”, reiteró.