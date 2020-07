El potencial ciclón número nueve continúa su ruta hacia el Caribe con vientos máximos sostenidos de cerca de 45 millas por hora (mph) con ráfagas más fuertes y se convertiría hoy en tormenta tropical, según el boletín de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe, el sistema se encontraba a esta hora cerca de la latitud 15.1 norte, longitud 62.1 oeste y mueve al oeste-noroeste a razón de 23 mph con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta 275 millas fuera del centro.

El meteorólogo Carlos Anselmi del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) precisó que el disturbio se movería esta tarde cerca de las islas de Sotavento y durante la noche cerca de Puerto Rico, por lo que el aviso de tormenta tropical para la isla sigue vigente.

“El disturbio ya está causando lluvias peligrosas y podría causar inundaciones repentinas de las antillas menores. El sistema continúa moviéndose y acercándose a Puerto Rico. Está a unas 385 millas al este-sureste de San Juan y continúa su movimiento al oeste-noroeste”, estableció el experto a El Nuevo Día.

Anselmi indicó que los efectos de este disturbio se estarían sintiendo en Puerto Rico tan temprano como esta tarde, pero dijo que el grueso de la actividad de lluvia y vientos se espera entre esta noche y el jueves.

“El potencial más alto del sistema son las cantidades de lluvia y continuamos pronosticando entre 3 y 6 pulgadas de lluvia con acumulaciones aisladas de entre 8 a 10 pulgadas de lluvia”, resaltó.

Sobre cuál area de la isla recibiría la mayor cantidad de aguaceros, el meteorólogo indicó que será la mitad este de Puerto Rico. “Cercano a las áreas montañosas y también en el sureste de Puerto Rico se podría esperar actividad de lluvia fuerte”, detalló. Ante este panorama, el SNM emitió una vigilancia de inundaciones para Puerto Rico e Islas Vírgenes que entrará en efecto esta noche hasta el viernes en la mañana.

Cono de incertidumbre del potencial ciclón número nueve. (NOAA / NHC)

El experto subrayó que pese a que han encontrado vientos con fuerza de tormenta tropical, el sistema todavía no se ha convertido en un ciclón tropical debido a que hasta las 5:00 a.m. el disturbio no tenía un centro definido.

“Todavía no se le ha podido encontrar una circulación al sistema, por tal razón es que no se catalogó como tormenta tropical y continúa como disturbio. No obstante, se pronostica que a medida que se vaya alejando de las Antillas Menores, y entre en el área del Caribe, el sistema se reorganice y no se descarta que más tarde hoy se convierta en una tormenta tropical”, dijo.

Entretanto, Anselmi advirtió que las condiciones marítimas comenzarán a deteriorarse a partir de esta tarde con un oleaje de entre 10 a 18 pies con oleaje ocasional que podría sobrepasar los 20 pies.

“Se le exhorta a las personas que deben estar culminando sus preparativos, ya que el sistema deba estar acercándose al área de Puerto Rico a partir de esta noche, aunque bandas de nubes y lluvias fuertes podrían desprenderse del sistema y comenzar a llegar a partir de esta tarde y se le exhorta a las personas que cuando estén realizando sus preparativos que por favor sigan las recomendaciones respecto al COVID-19″, acotó el experto.