¡Precaución en la costa! Corrientes marinas y marea alta mantienen los riesgos

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El riesgo alto de corrientes marinas persistirá este jueves en las playas del oeste, norte y este de Puerto Rico, así como en Culebra, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM, informó que el oleaje fluctuará entre tres y cuatro pies, mientras que en las aguas mar afuera rondará los cinco pies.

A este peligro se suma la posibilidad de inundaciones costeras en sectores vulnerables durante la marea alta, mientras culmina el periodo de mareas excepcionalmente altas, advirtió el SNM.

El momento en que el mar alcance su nivel más alto está previsto para las 11:07 a.m. en Mayagüez y las 11:43 a.m. en San Juan.

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En cuanto al tiempo, Marrero anticipó una mañana tranquila y bastante despejada, seguida de aguaceros durante la tarde.

La actividad de lluvia se concentrará principalmente en el interior y oeste de Puerto Rico, aunque algunos aguaceros podrían alcanzar sectores de la zona metropolitana de San Juan.

La meteoróloga destacó que el noroeste tendrá la mayor actividad de lluvia, con riesgo de inundaciones.

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El calor también se dejará sentir, con índices elevados en sectores urbanos y costeros de Puerto Rico.

Marrero recomendó a los ciudadanos mantenerse hidratados, tomar periodos de descanso, limitar la exposición al sol y utilizar ropa ligera.