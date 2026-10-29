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¡Precaución en la costa! Corrientes marinas y marea alta mantienen los riesgos

El SNM advirtió sobre posibles inundaciones costeras en sectores vulnerables y anticipó aguaceros durante la tarde

29 de octubre de 2026 - 9:36 AM

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El momento en que el mar alcance su nivel más alto está previsto para las 11:07 a.m. en Mayagüez y las 11:43 a.m. en San Juan. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El riesgo alto de corrientes marinas persistirá este jueves en las playas del oeste, norte y este de Puerto Rico, así como en Culebra, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM, informó que el oleaje fluctuará entre tres y cuatro pies, mientras que en las aguas mar afuera rondará los cinco pies.

A este peligro se suma la posibilidad de inundaciones costeras en sectores vulnerables durante la marea alta, mientras culmina el periodo de mareas excepcionalmente altas, advirtió el SNM.

El momento en que el mar alcance su nivel más alto está previsto para las 11:07 a.m. en Mayagüez y las 11:43 a.m. en San Juan.

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Se trata un fenómeno natural que suele impactar principalmente el norte de Puerto Rico.

En cuanto al tiempo, Marrero anticipó una mañana tranquila y bastante despejada, seguida de aguaceros durante la tarde.

La actividad de lluvia se concentrará principalmente en el interior y oeste de Puerto Rico, aunque algunos aguaceros podrían alcanzar sectores de la zona metropolitana de San Juan.

La meteoróloga destacó que el noroeste tendrá la mayor actividad de lluvia, con riesgo de inundaciones.

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Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

El calor también se dejará sentir, con índices elevados en sectores urbanos y costeros de Puerto Rico.

Marrero recomendó a los ciudadanos mantenerse hidratados, tomar periodos de descanso, limitar la exposición al sol y utilizar ropa ligera.

La frecuencia de las lluvias podría aumentar desde la tarde del sábado hacia el domingo.

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