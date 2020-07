A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura relacionada con la tormenta tropical Isaías. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

-----

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó esta mañana que el aviso de tormenta tropical para Puerto Rico, Vieques, Culebra e Islas Vírgenes continuará en efecto debido a que el campo de vientos de la tormenta tropical Isaías continúa afectando el área local con más de 45 millas por hora.

En su informe completo de las 11:00 a.m., la agencia meteorológica detalló que la tormenta estaba ubicada a esta hora cerca de la latitud 18.1 grados Norte, longitud 68.9 grados Oeste, moviéndose hacia el noroeste a razón de 20 millas por hora (mph) con vientos máximos sostenidos de cerca de 60 mph.

PUBLICIDAD

Además, la discusión de la agencia establece que estaciones meteorológicas ubicadas en el municipio de Las Marías registraron vientos sostenidos de 45 mph y ráfagas de 54 mph.

Hasta el momento, los estimados del radar Doppler sugieren acumulaciones de tres a cuatro pulgadas de lluvia en gran parte de la isla y en áreas aisladas hasta siete pulgadas.

El meteorólogo Carlos Anselmi del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) explicó más temprano que el sistema estaba dejando lluvias y vientos fuertes para todo Puerto Rico. Resaltó que una estación en Yabucoa reportó vientos sostenidos de 52 mph con una ráfaga de hasta 59 mph. Ante eso, exhortó a los ciudadanos que permanezcan en sus hogares “hasta que sea seguro salir”.

El experto detalló que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia hasta 415 millas fuera del centro del fenómeno atmosférico.

“Este sistema está produciendo lluvias y vientos fuertes en el área de Puerto Rico. Ya hemos recibido reportes de árboles caídos, carreteras intransitables debido a objetos en las vías. Las lluvias fuertes continúan y los ríos ya comienzan a reaccionar, por lo que hemos tenido que tirar varios avisos de inundaciones debido a que están ocurriendo o próximamente comenzarán a ocurrir inundaciones en varios municipios”, estableció.

El SNM emitió un aviso de inundaciones repentinas hasta las 11:15 a.m. para los municipios de Humacao, Gurabo, Yabucoa, Caguas, Juncos, San Lorenzo, y Las Piedras.

Igualmente, los pueblos de Trujillo Alto, San Juan, Carolina, Bayamón, Cataño y Guaynabo están bajo aviso de inundaciones repentinas hasta las 6:45 a.m. Mientras, el aviso de inundaciones repentinas para Sabana Grande, Guayanilla, Lajas, Cabo Rojo, Guánica., San Germán, Hormigueros y Yauco estará vigente hasta las 11:45 a.m. También hay un aviso de inundaciones para Naguabo hasta las 10:00 a.m.

PUBLICIDAD

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Un árbol cayó en una vía de tránsito en Lajas.

Material vegetativo interrumpe el paso por las vías de tránsito en Lajas. (Suministrada)

Poste del tendido eléctrico cayó en el municipio de Lajas.

Daños en postes del tendido eléctrico y material vegetativo cerca de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de Ponce.

Inundaciones en la avenida Muñoz Rivera a la altura de San Juan Park.

Inundaciones en la urbanización Camino Sereno en Las Piedras, donde una bomba del municipio saca agua.

Fotos suministradas por la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de Ponce donde se muestran daños en el sector Salistral en Playa de ese municipio. (Suministrada)

Imágenes suministradas por el alcalde de Río Grande, Ángel “Boris” González, que muestra los estragos por los fuertes vientos de la tormenta tropical Isaías.

Un árbol cayó en el área de Altamira, en la salida al expreso Martinez Nadal.

Imágenes suministradas por el alcalde de Río Grande, Ángel “Boris” González, donde se ve los daños a un carro luego de que cayera un árbol por fuertes vientos de Isaías.

Cráter frente a una casa en Juncos.

Un deslizamiento en la PR-129, en Lares.

Vista de la bahía de Guánica desde la carretera 333.

Inundaciones en la zona de Barrio Obrero, en Santurce.

Cerdos en medio de las inundaciones en la zona de Barrio Obrero, en Santurce.

Fuerte oleaje en el malecón de Guánica por la tormenta Isaías. (Ramón "Tonito" Zayas)

Tendido eléctrico en la carretera en el camino Los Romeros, en Caimito, San Juan. (Dennis M. Rivera Pichardo)

La tormenta Isaías también provocó que árboles cayeran en la carretera en Caimito, San Juan. (Dennis M. Rivera Pichardo) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

“El potencial de inundaciones, deslizamientos e inundaciones de ríos va a continuar durante el día de hoy, al menos hasta horas de la tarde. En horas de la noche puede continuar la lluvia, pero a partir de esta tarde hacia la noche de hoy esperamos que vaya disminuyendo lentamente, por lo menos, en intensidad y cobertura”, precisó el experto.

Anselmi indicó que hasta el momento se han reportado acumulaciones de lluvia que fluctúan entre 1 a 5 pulgadas, mayormente a lo largo del sur, centro, este y norte de Puerto Rico.

Precisó que donde más lluvia ha caído ha sido en la cuenca del embalse Caraízo, así como en el río La Plata. Se espera que el río Loco en el suroeste también reciba más lluvias durante el día.

El NHC estima que Isaías deje entre 3 a 6 pulgadas de acumulaciones de lluvia con cantidades máximas aisladas de hasta 8 pulgadas.

Por otro lado, las condiciones marítimas continúan peligrosas con un oleaje que podría flucturar entre los 10 a 18 pies en la mayoría de las aguas.

“Observaciones en boyas de Ponce indican que el oleaje ya alcanzó los 10 pies y aumentando. También se están reportando vientos sostenidos que están entre 45 y 50 nudos. Mientras, en la boya de San Juan se han reportado 39 nudos y hubo un olejae, hace como cuatro horas, que llegó a 10 pies”, resaltó.

El SNM emitió un aviso especial marítimo hasta las 6:30 a.m. por vientos en ráfaga cerca de los 50 nudos. La entidad advirtió que la formación de trombas marinas es posible.

PUBLICIDAD

Según el boletín del NHC, la tormenta se moverá sobre Haití y República Dominicana esta tarde y cerca del sureste de las Bahamas el viernes.

“Se anticipan pocos cambios en la fuerza hasta que toque tierra en República Dominicana más tarde hoy, con un pronóstico de fortalecimiento en viernes y sábado”, sostiene.

Sigue las incidencias: