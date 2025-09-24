Reportan la caída de piedras en tramo de la carretera PR-52 en dirección de Cayey a Salinas

Piedras de “entre 10 a 15 libras” cayeron durante la tarde del miércoles en el kilómetro 57 de la carretera PR-52, en dirección de Cayey a Salinas, confirmó la División de Patrullas de Carreteras de la Policía.

“Eran piedras de entre 10 a 15 libras, más o menos, pero ya se limpió el área... No hubo novedad”, confirmó el agente Jimmy Rodríguez vía telefónica.

Las piedras fueron removidas por personal de Metropistas, añadió Rodríguez.