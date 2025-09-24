Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan la caída de piedras en tramo de la carretera PR-52 en dirección de Cayey a Salinas

El desprendimiento no afectó a los conductores y la zona fue limpiada por personal de Metropistas

24 de septiembre de 2025 - 5:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las rocas cayeron en el kilómetro 57 de la PR-52. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Piedras de “entre 10 a 15 libras” cayeron durante la tarde del miércoles en el kilómetro 57 de la carretera PR-52, en dirección de Cayey a Salinas, confirmó la División de Patrullas de Carreteras de la Policía.

RELACIONADAS

“Eran piedras de entre 10 a 15 libras, más o menos, pero ya se limpió el área... No hubo novedad”, confirmó el agente Jimmy Rodríguez vía telefónica.

Las piedras fueron removidas por personal de Metropistas, añadió Rodríguez.

Los pronósticos de las condiciones del tiempo apuntan a que la región este de Puerto Rico podría recibir entre dos a cuatro pulgadas de lluvia debido al paso cercano de la onda tropical AL94.

Tags
Breaking NewsCayey SalinasPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: