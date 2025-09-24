Reportan la caída de piedras en tramo de la carretera PR-52 en dirección de Cayey a Salinas
El desprendimiento no afectó a los conductores y la zona fue limpiada por personal de Metropistas
24 de septiembre de 2025 - 5:57 PM
Piedras de “entre 10 a 15 libras” cayeron durante la tarde del miércoles en el kilómetro 57 de la carretera PR-52, en dirección de Cayey a Salinas, confirmó la División de Patrullas de Carreteras de la Policía.
“Eran piedras de entre 10 a 15 libras, más o menos, pero ya se limpió el área... No hubo novedad”, confirmó el agente Jimmy Rodríguez vía telefónica.
Las piedras fueron removidas por personal de Metropistas, añadió Rodríguez.
Los pronósticos de las condiciones del tiempo apuntan a que la región este de Puerto Rico podría recibir entre dos a cuatro pulgadas de lluvia debido al paso cercano de la onda tropical AL94.
