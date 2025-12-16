Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Riesgo de inundaciones limitado y posibles tronadas: conoce el pronóstico del tiempo para este martes

La llegada de una marejada del norte también deteriorará las condiciones marítimas

16 de diciembre de 2025 - 8:09 AM

Los aguaceros podrían resultar en acumulación de agua en las carreteras y áreas de pobre drenaje. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un patrón variable marcará las condiciones del tiempo este martes, con aguaceros más fuertes desarrollándose en la tarde sobre el noroeste.

“En horas de la mañana, la actividad de lluvia pudiera alcanzar el noreste, pero no será nada significativo. Ya en la tarde se espera la actividad más fuerte. Por eso, tenemos un riesgo limitado de inundaciones en el noroeste y en la zona que abarca desde El Yunque hacia el área metropolitana”, informó la meteoróloga Mariangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según la científica, los aguaceros podrían resultar en acumulación de agua en las carreteras y áreas de pobre drenaje. Tampoco se descarta el desarrollo de tronadas, mayormente en la tarde.

En términos de lo marítimo y costero, Marrero señaló que las condiciones se deteriorarán a partir de esta noche debido a la cercanía de una marejada del norte y el aumento en el flujo de los vientos.

Se mantendrá un riesgo alto de corrientes marinas para playas del norte, mientras que una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas estará vigente desde esta madrugada hasta las 6:00 a.m. del jueves.

La advertencia para los navegantes comenzará en las aguas mar afuera del Atlántico y, luego, se extenderá sobre esas aguas más cercanas a la costa.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
