Últimas Noticias
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
El Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Riesgo moderado de corrientes marinas y brisa fuerte persistirá en la isla

Una alta presión promoverá vientos sostenidos de entre 15 a 25 millas por hora

26 de noviembre de 2025 - 7:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La dependencia federal también emitirá una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. (pablo.martinez@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Los fuertes vientos con aguaceros pasajeros continuarán afectando a Puerto Rico este miércoles, informó Glorianne Rivera, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

RELACIONADAS

Según Rivera, las condiciones ventosas que han persistido y persistirán en los próximos días se deben a una alta presión cerca del océano Atlántico.

Esta alta presión promoverá vientos sostenidos de entre 15 a 25 millas por hora (mph), con ráfagas más altas.

La brisa fuerte, a su vez, será un factor que contribuya al rápido movimientos de aguaceros que se esperan en horas de la mañana para municipios del este.

Mientras, durante la tarde, la actividad de lluvia se espera mayormente para pueblos del suroeste.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Por otro lado, la meteoróloga advirtió que, debido a los vientos, existe un riesgo moderado de corrientes marinas en la costa norte y este, incluyendo las islas-municipio de Vieques y Culebra.

Anticipó, además, que la dependencia federal emitirá una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas del mar abierto del Atlántico.

“Esa advertencia estará vigente desde esta noche hacia el viernes debido a una marejada débil del norte que va a traer la energía a la región”, precisó.

De cara al Día de Acción de Gracias, Rivera compartió que se anticipa un panorama mayormente agradable, con algunos aguaceros aislados en la mañana en el este y posibles lluvias en la tarde sobre el oeste, manteniéndose por lo general condiciones estables.

Servicio Nacional de Meteorología Tiempo en Puerto Rico Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Noticias
