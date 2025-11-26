Riesgo moderado de corrientes marinas y brisa fuerte persistirá en la isla

Los fuertes vientos con aguaceros pasajeros continuarán afectando a Puerto Rico este miércoles, informó Glorianne Rivera, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Según Rivera, las condiciones ventosas que han persistido y persistirán en los próximos días se deben a una alta presión cerca del océano Atlántico.

Esta alta presión promoverá vientos sostenidos de entre 15 a 25 millas por hora (mph), con ráfagas más altas.

La brisa fuerte, a su vez, será un factor que contribuya al rápido movimientos de aguaceros que se esperan en horas de la mañana para municipios del este.

Mientras, durante la tarde, la actividad de lluvia se espera mayormente para pueblos del suroeste.

Por otro lado, la meteoróloga advirtió que, debido a los vientos, existe un riesgo moderado de corrientes marinas en la costa norte y este, incluyendo las islas-municipio de Vieques y Culebra.

Anticipó, además, que la dependencia federal emitirá una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas del mar abierto del Atlántico.

“Esa advertencia estará vigente desde esta noche hacia el viernes debido a una marejada débil del norte que va a traer la energía a la región”, precisó.