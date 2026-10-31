Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
31 de octubre de 2026
85°Lluvias dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Saldrás a recoger dulces? Prevén lluvias y posibles tronadas para Halloween

Conoce en qué momentos del día se espera mayor actividad y cuáles zonas tendrán riesgo de inundaciones

31 de octubre de 2026 - 10:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, cuyo eje permanece al sur de La Española, favorecerá la entrada de humedad a la región. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

RELACIONADAS

---

Una zona de humedad sobre el mar Caribe provocará un aumento de aguaceros y posibles tronadas durante la tarde y noche de este sábado, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) recomendó llevar una sombrilla a quienes salgan a recoger dulces por Halloween.

De acuerdo con el SNM, el riesgo de inundaciones será moderado, principalmente durante la tarde en el interior y suroeste de Puerto Rico. La agencia también exhortó a buscar refugio si se escuchan truenos.

Según el pronóstico, una vaguada, cuyo eje permanece al sur de La Española, favorecerá la entrada de humedad a la región.

La Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis celebrará este sábado el evento educativo libre de costo "Más allá de la piel" en Vivo Beach Club, en Isla Verde. La jornada, abierta a pacientes y familiares, incluirá clínicas dermatológicas desde las 9:00 a.m., conferencias sobre nutrición, salud mental y tratamientos, además de orientación sobre el Plan Vital. Para registro e información, los interesados pueden enviar un mensaje de texto al 787-376-7604.Juncos celebrará este domingo, 1 de noviembre, el 50 aniversario del Maratón Internacional Junqueño Modesto Carrión (10K), evento deportivo que partirá a las 4:00 p.m. desde el desvío Josué Díaz en la carretera PR-9919 (entrada al barrio Mamey) y concluirá en el Complejo Deportivo municipal. La edición de este año rinde homenaje póstumo a Juan H. "Johnny" Vázquez Caballero, creador del histórico logo de la carrera.Moneró Café Teatro & Bar, en el Bellas Artes de Caguas, presentará una edición especial de Halloween con el espectáculo "Drag Show & Party" conducido por la comediante y anfitriona La Bichi. La velada de transformismo, humor y fantasía contará con las presentaciones de artistas como Kim Moore, Sapphire Bee y Tiny D’Witshes.
1 / 12 | Con o sin disfraz: esto es lo que hay para gozar este fin de semana de Halloween. La Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis celebrará este sábado el evento educativo libre de costo "Más allá de la piel" en Vivo Beach Club, en Isla Verde. La jornada, abierta a pacientes y familiares, incluirá clínicas dermatológicas desde las 9:00 a.m., conferencias sobre nutrición, salud mental y tratamientos, además de orientación sobre el Plan Vital. Para registro e información, los interesados pueden enviar un mensaje de texto al 787-376-7604. - Suministrada

La primera ronda de aguaceros se desarrollará durante la tarde en el interior y el oeste-suroeste de la isla. Más entrada la noche, las lluvias aumentarán en las zonas costeras del sur y este de Puerto Rico.

Para el domingo, cuando comienza noviembre, se espera nubosidad y una probabilidad de lluvia de entre 60% y 70%, con riesgo moderado de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.

En cuanto al calor, se prevén este sábado índices superiores a los 100 grados Fahrenheit, con temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.

Ante ese panorama, el SNM recomendó tomar descansos frecuentes al realizar actividades al aire libre y mantenerse hidratado, particularmente en las zonas donde salga el sol.

Mientras, en las playas, habrá un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y Culebra.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 31 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: