¿Saldrás a recoger dulces? Prevén lluvias y posibles tronadas para Halloween
Conoce en qué momentos del día se espera mayor actividad y cuáles zonas tendrán riesgo de inundaciones
31 de octubre de 2026 - 10:25 AM
31 de octubre de 2026 - 10:25 AM
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Una zona de humedad sobre el mar Caribe provocará un aumento de aguaceros y posibles tronadas durante la tarde y noche de este sábado, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) recomendó llevar una sombrilla a quienes salgan a recoger dulces por Halloween.
De acuerdo con el SNM, el riesgo de inundaciones será moderado, principalmente durante la tarde en el interior y suroeste de Puerto Rico. La agencia también exhortó a buscar refugio si se escuchan truenos.
Según el pronóstico, una vaguada, cuyo eje permanece al sur de La Española, favorecerá la entrada de humedad a la región.
La primera ronda de aguaceros se desarrollará durante la tarde en el interior y el oeste-suroeste de la isla. Más entrada la noche, las lluvias aumentarán en las zonas costeras del sur y este de Puerto Rico.
Para el domingo, cuando comienza noviembre, se espera nubosidad y una probabilidad de lluvia de entre 60% y 70%, con riesgo moderado de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.
En cuanto al calor, se prevén este sábado índices superiores a los 100 grados Fahrenheit, con temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.
[Oct 31 - 5:00 AM AST] Increasing showers today, mainly in the afternnon and evening so keep an umbrella handy!— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 31, 2026
Aumento de aguaceros hoy, mayormente en la tarde y noche, así que mantenga la sombrilla a la mano. pic.twitter.com/iXVl8JVRZQ
Ante ese panorama, el SNM recomendó tomar descansos frecuentes al realizar actividades al aire libre y mantenerse hidratado, particularmente en las zonas donde salga el sol.
Mientras, en las playas, habrá un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y Culebra.
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