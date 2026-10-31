¿Saldrás a recoger dulces? Prevén lluvias y posibles tronadas para Halloween

1 / 12 Con o sin disfraz: esto es lo que hay para gozar este fin de semana de Halloween

La Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis celebrará este sábado el evento educativo libre de costo "Más allá de la piel" en Vivo Beach Club, en Isla Verde. La jornada, abierta a pacientes y familiares, incluirá clínicas dermatológicas desde las 9:00 a.m., conferencias sobre nutrición, salud mental y tratamientos, además de orientación sobre el Plan Vital. Para registro e información, los interesados pueden enviar un mensaje de texto al 787-376-7604.

Suministrada