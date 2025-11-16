Opinión
16 de noviembre de 2025
80°nubes rotas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Se acerca el frío navideño? Anticipan baja en temperaturas desde finales de esta semana

Para este domingo se esperan aguaceros en el norte central y noroeste de Puerto Rico

16 de noviembre de 2025 - 8:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un sistema ha causado aguaceros en aguas al norte de Puerto Rico, así como nubosidad en sectores de la Isla. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Los modelos bajo observación del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan anticipan una posible llegada de temperaturas más bajas a partir de finales de esta semana.

La agencia federal ya registra temperaturas mínimas entre los medianos 60 y 70 en varias regiones de Puerto Rico, en momentos en que un sistema que ha estado provocando aguaceros en aguas al norte de Puerto Rico.

“Las temperaturas han estado más frescas por esa misma cercanía de ese frente al norte”, dijo la meteoróloga del SNM, Yidiana Zayas.

Señaló que las temperaturas “han estado un poco más frescas y se anticipa que para la próxima semana entrante, luego de mediados de esta semana habrá aire más seco y se espera que las temperaturas puedan ir disminuyendo

“Puede ser que tengamos temperaturas más agradables a medida que vamos transicionando de noviembre hacia diciembre”, apuntó.

“Todavía falta, pero quizás ya estamos cerca del friíto navideño”, agregó. “Viendo los modelos, se ve que para la próxima semana tengamos temperaturas más agradables”.

Señaló que en la madrugada de este domingo hubo registros de mediados 60 grados en la montaña, mientras que en las costas del sur estuvo entre los bajo y mediados 70. En San Juan estuvo entre los mediados a altos 70.

En cuanto a las condiciones para este domingo, Zayas dijo que algunos aguaceros del sistema al norte pudieran llegar a tierra en la mañana, aunque sin consecuencias significativas.

Mientras, dijo que para las horas de la tarde sí anticipan el desarrollo de aguaceros, con el potencial de algunas tronadas, para el área del norte central, oeste y noroeste de Puerto Rico.

Aunque no se espera que sea demasiado fuerte, el SNM advirtió que las lluvias podrían afectar carreteras, áreas de poco drenaje y riachuelos.

Por otro lado, informó que hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo a Culebra. En cambio, Zayas advirtió que a partir de mañana, lunes, las condiciones se podría deteriorar por la llegada de un pulso de una marejada.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
