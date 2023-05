Un poco de humedad en la región dejará algunos aguaceros este lunes, mayormente para la región oeste y noroeste de la isla, durante horas de la tarde.

Según un pronóstico de las condiciones del tiempo del Servicio Nacional de Meteorología, al momento, la lluvia se estará concentrando en la mañana en los municipios del este pero el viento del sureste estará empujando estas lluvias hacia el oeste para la tarde.

“Con el flujo de viento del sureste usualmente se desarrolla una línea de lluvia del Yunque que podría alcanzar la zona metropolitana, no será tan fuerte como las lluvias del oeste pero debido a que la zona metropolitana es más urbana podría ocasionar algunos inconvenientes en las carreteras”, informó además el meteorólogo Emanuel Rodríguez.

Por otra parte, Rodríguez reiteró que, al igual que días anteriores, continuaremos experimentando índices de calor entre 102 a 107 grados.

“Por el momento no tenemos una advertencia de calor pero no puedo descartar que no se emita una más adelante en el día”, expresó Rodríguez aunque añadió que “como tenemos menos humedad puede ser que eso controle un poquito los índices de calor, no mucho, pero un poquito menos alto de los que hemos tenido en días pasados”.

No obstante, el calor en la región se podría mantener al menos hasta el 8 de junio debido a la dirección del viento.

“El flujo del viento va a volver a establecerse desde el sureste y va a estar arrastrando más humedad desde el trópico y bajo ese patrón tendemos a ver índices de calor todavía más elevados”, explicó el meteorólogo quien pronosticó que “las temperaturas se mantengan bastante altas en los próximos cuatro o cinco días”.

En cuanto a las condiciones marítimas al momento hay una advertencia moderada de corrientes marinas en las playas entre Aguadilla y Dorado mientras el oleaje se mantiene entre dos a cuatro pies en las playas costeras y de cuatro a cinco pies en aguas del Océano Atlántico.