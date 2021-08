El sistema atmosférico Invest 94L aumentó en la tarde de hoy, lunes, su probabilidad de desarrollo mientras continúa su ruta hacia Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Según el boletín de las 2:00 p.m., el disturbio ahora tiene un 80% de probabilidad de formación tanto en las próximas 48 horas como en los próximos cinco días. Aunque se mantiene la expectativa de que se convierta en una depresión tropical en algún momento del lunes, datos recientes muestran que actualmente “carece de un centro bien definido”.

“Se prevé que el disturbio se mueva a través de partes de las Antillas Menores esta noche, luego cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico el martes y cerca de La Española el miércoles. Es posible que se requieran alertas o advertencias de tormenta tropical esta tarde con plazos de entrega más cortos de lo normal para partes de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes y Puerto Rico”, lee el informe.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió más temprano una vigilancia de inundaciones para Puerto Rico desde el martes en la mañana hasta el miércoles en la noche ante el paso cercano del sistema tropical.

“Hay un potencial para inundaciones urbanas y de pequeños arroyos e inundaciones repentinas, que podrían provocar deslizamientos de tierra y rápidos crecimientos de ríos el martes por la tarde hasta el miércoles por la noche, particularmente en partes del sur y este de Puerto Rico”, lee el informe meteorológico.

La meteoróloga del SNM, Fernanda Ramos Garcés, indicó que el pronóstico de impacto del Invest 94L sobre Puerto Rico no ha cambiado, por lo que se espera que pase mañana “como una onda tropical fuerte sobre nuestra zona”.

Sobre la mención de un centro poco definido, aclaró que “lo que quiere decir es que todavía está desorganizado, que no existe un centro todavía. Por eso es que no hay un pronóstico de trayectoria, no tenemos depresión, no tenemos tormenta”.

Agregó que se mantiene el pronóstico de 2 a 3 pulgadas de lluvia para el este, sur y sureste, con entre 1 y 2 pulgadas para el resto de la isla. Con las lluvias fuertes pueden venir vientos en ráfagas que pueden alcanzar las 30 millas por hora (mph) o tal vez un poquito más, de 30 a 35 mph”, explicó.

En cuanto a las condiciones marítimas, mañana a las 8:00 a.m. entra en vigor una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas por oleaje de siete pies o más.

El otro sistema, el Invest 93L, se mantiene inconsistente en los modelos. En el boletín más reciente redujo su probabilidad de formación a 0% en 48 horas y en cinco días.

Día con mínima actividad de lluvia

Para el lunes, se esperan condiciones del tiempo tranquilas en un día caluroso y con pocos aguaceros en las regiones del este y oeste, mencionó por su parte el meteorólogo Ian Colón-Pagán.

“El día debe estar bien tranquilo. Especialmente entre ondas viene aire seco, y pasó una (onda) ayer. Hoy tenemos la entrada de aire más seco, así que hoy el público debe disfrutar condiciones tranquilas, uno que otro aguacero en el este de Puerto Rico, posible desarrollo de aguaceros en el oeste, que es típico de la temporada”, explicó el meteorólogo.

En tanto, destacó que el índice de calor debe rondar entre los 90 y 100 grados Fahrenheit. En términos marítimos, el oleaje debe estar tranquilo, con olas de hasta 5 pies.