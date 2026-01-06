¿Sombrilla en mano este Día de Reyes? Esto es lo que se espera
La jornada festiva transcurrirá bajo un patrón de tiempo inestable
6 de enero de 2026 - 9:20 AM
Si este Día de Reyes tienes planificado festejar al aire libre, asegúrate de cargar con una sombrilla, ya que se esperan períodos de lluvia durante el día.
El meteorólogo Emanuel Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que aunque lo más fuerte de la vaguada que cruzó la región ya se desplazó hacia el mar Caribe, la entrada de aire seco no será suficiente para detener por completo las lluvias.
“Veremos interrupciones de lluvia de leve a moderada en regiones del norte y el este durante todo el día”, informó Rodríguez.
En horas de la tarde, podrían desarrollarse aguaceros más fuertes en el oeste y suroeste, aunque no se prevén inundaciones ni lluvias significativas, sino acumulación de agua en las carreteras.
[January 6th] Plans for Three Kings Day? Some showers and isolated thunderstorms may interrupt your outdoor activities. Don't forget the umbrella! #prwx #usviwx pic.twitter.com/CizJMroPTz— NWS San Juan (@NWSSanJuan) January 6, 2026
“Pero si tienes una actividad al aire libre por ser Día de Reyes, es buena idea cargar con esa sombrilla”, recomendó.
En cuanto a las condiciones marítimas, el meteorólogo indicó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en algunas playas del norte, con oleaje de alrededor de tres pies en gran parte de la isla.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a resguardarse si escuchan truenos, debido al riesgo de rayos asociado a las tronadas.
