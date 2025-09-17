Opinión
17 de septiembre de 2025
87°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiempo inestable: onda tropical provocará riesgo elevado de inundaciones para casi toda la isla

El Servicio Nacional de Meteorología anticipó que se pueden registrar vientos en ráfagas y deslizamientos de tierra

17 de septiembre de 2025 - 8:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gráfica de onda tropical. (NWS San Juan)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La combinación de una onda tropical con una vaguada provocará este miércoles tiempo inestable y un riesgo elevado de inundaciones para casi todo Puerto Rico, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Este patrón continuará hasta por lo menos mañana. La onda traerá un aumento en aguaceros y tormentas eléctricas”, señaló la meteoróloga Cecille Villanueva Birriel, del SNM.

La científica exhortó a los conductores a transitar con precaución por las vías, ya que los ríos se encuentran elevados debido a la actividad de lluvia registrada en días anteriores.

De igual forma, el SNM señaló que se pueden anticipar vientos en ráfagas y deslizamientos de tierra.

En cuanto a las condiciones costeras, Villanueva Birriel informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas al norte y este de la isla.

Se esperan condiciones similares por los próximos días, por lo que la agencia meteorológica recomienda a los bañistas tener precaución en todo momento, ya que un riesgo moderado implica la posibilidad de corrientes marinas potencialmente mortales en la zona.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
