Tiempo inestable: onda tropical provocará riesgo elevado de inundaciones para casi toda la isla
El Servicio Nacional de Meteorología anticipó que se pueden registrar vientos en ráfagas y deslizamientos de tierra
17 de septiembre de 2025 - 8:16 AM
La combinación de una onda tropical con una vaguada provocará este miércoles tiempo inestable y un riesgo elevado de inundaciones para casi todo Puerto Rico, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
“Este patrón continuará hasta por lo menos mañana. La onda traerá un aumento en aguaceros y tormentas eléctricas”, señaló la meteoróloga Cecille Villanueva Birriel, del SNM.
La científica exhortó a los conductores a transitar con precaución por las vías, ya que los ríos se encuentran elevados debido a la actividad de lluvia registrada en días anteriores.
De igual forma, el SNM señaló que se pueden anticipar vientos en ráfagas y deslizamientos de tierra.
En cuanto a las condiciones costeras, Villanueva Birriel informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas al norte y este de la isla.
Se esperan condiciones similares por los próximos días, por lo que la agencia meteorológica recomienda a los bañistas tener precaución en todo momento, ya que un riesgo moderado implica la posibilidad de corrientes marinas potencialmente mortales en la zona.
