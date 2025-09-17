Tiempo inestable: onda tropical provocará riesgo elevado de inundaciones para casi toda la isla

La combinación de una onda tropical con una vaguada provocará este miércoles tiempo inestable y un riesgo elevado de inundaciones para casi todo Puerto Rico, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Este patrón continuará hasta por lo menos mañana. La onda traerá un aumento en aguaceros y tormentas eléctricas”, señaló la meteoróloga Cecille Villanueva Birriel, del SNM.

La científica exhortó a los conductores a transitar con precaución por las vías, ya que los ríos se encuentran elevados debido a la actividad de lluvia registrada en días anteriores.

De igual forma, el SNM señaló que se pueden anticipar vientos en ráfagas y deslizamientos de tierra.

En cuanto a las condiciones costeras, Villanueva Birriel informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas al norte y este de la isla.